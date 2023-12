Gattuso adresse un message au public du Vélodrome

Ne nous regardez pas, encouragez-nous !

L’Olympique de Marseille s’apprête à retrouver son stade Vélodrome ce dimanche face à Clermont, avec l’objectif de poursuivre son excellente série à domicile. « Sur le papier, c’est un match qui semble facile mais ce ne sera pas simple. Je voudrai lancer un appel au public, on a besoin que tout le stade pousse l’équipe. C’est grâce aux supporters qu’on arrive à faire ce genre de performances », a lancé Gennaro Gattuso en conférence de presse, à un jour du rendez-vous.

Le technicien italien a également pointé du doigt la mauvaise gestion des fins de match de son équipe, comme jeudi soir à Brighton. « Premièrement, les matchs durent 95 minutes. Depuis que je suis arrivé, on a perdu trois matchs où on a pris un but à la 88e minute. Avec le temps additionnel, le match n’est jamais fini, il faut jouer jusqu’au bout, a-t-il insisté. Je ne pense pas que ce soit de la malchance. Il y aura toujours des erreurs individuelles mais ce n’est pas le fruit du hasard. » Aux Phocéens de forcer la décision plus tôt dans la partie face à la nouvelle lanterne rouge de Ligue 1.

Les guiboles qui tremblent juste pendant la minute fatidique ?