Fuites à la Mosson : la Métropole de Montpellier s'engage à éponger

La tête sous l’eau.

Si Montpellier patine sur le terrain et n’a remporté qu’un seul de ses huit derniers matchs de Ligue 1, ses supporters commencent, eux aussi, à boire la tasse. Dimanche après-midi, lors du goûter face à Strasbourg (2-2), les fans pailladins présents en tribune Gévaudan ont en effet vu la pluie leur tomber sur la tête et des petites piscines se former à certains endroits de l’enceinte.

Forcément bousculés, le club et la Métropole de Montpellier ont été poussés à réagir. La collectivité a alors affirmé lundi à France Bleu Hérault que des travaux allaient prochainement être lancés pour rénover les joints de dilatation, même si les deux parties n’iront certainement pas plus loin dans le rafistolage, le projet de nouveau stade étant toujours sur la table. Toujours selon France Bleu Hérault, le projet du stade Louis-Nicollin devrait d’ailleurs être « revu à la baisse, recalibré, et le montage financier refait ».

Alors, bain Mosson ou bain moussant ?