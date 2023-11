Football Leaks : Rui Pinto condamné à six mois de prison avec sursis

On n’embête pas le PSG sans conséquences.

Rui Pinto, à l’origine des Football Leaks, a été condamné, en France à six mois de prison avec sursis. La fuite d’informations qu’il avait provoqué en 2016 avaient notamment mis en cause Cristiano Ronaldo (accusé d’avoir dissimulé 150 millions d’euros dans des paradis fiscaux) ainsi que le centre de formation du PSG pour un supposé fichage ethnique (enquête finalement classée sans suite). C’est d’ailleurs après une plainte du club de la capitale que le Portugais de 35 ans a été condamné, pour « des faits d’atteintes et de maintien dans un système de traitement automatisé de données, au préjudice du Paris-Saint-Germain » comme le résume L’Équipe. Il devra également verser un euro de dommages et intérêts au club de la capitale, ainsi que 4000 euros de frais de justice.

« J’accepte les faits que vous me reprochez, a déclaré Pinto. Je ne vois pas pourquoi on devrait prolonger un jugement plus longtemps. Je suis déjà au milieu d’une bureaucratie judiciaire depuis cinq ans au Portugal pour des faits qui peuvent être similaires à ceux pour lesquels je suis présent maintenant. » Il avait déjà été condamné à quatre ans de prison avec sursis dans son pays natal. Depuis, il agit en qualité de témoin protégé pour la justice portugaise et est constamment entouré de gardes du corps. En France, il a donc reconnu sa culpabilité et a signalé sa coopération avec les autorités dont le parquet national financier.

