Des supporters français trollent les Pays-Bas avec une référence à Van Gogh

La terre est bleue comme un Oranje.

En marge de la rencontre entre les Pays-Bas et la France ce vendredi soir, les supporters français ont investi les rues de Leipzig dans l’après-midi pour s’échauffer avant le match. L’occasion d’admirer une magnifique parodie du célèbre Autoportrait à l’oreille bandée de Vincent van Gogh, sur laquelle Kylian Mbappé et son nez cassé remplacent la figure du peintre hollandais.

France fans are trolling the Dutch with Kylian Mbappe in a Vincent van Gogh portrait 👨‍🎨

The banter this Euros has been elite 😂 pic.twitter.com/ysiaKAjiFc

