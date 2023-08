Et maintenant, Bernardo Silva prolonge à Manchester City !

Tout ça pour… ça.

C’était l’un des feuilletons les plus mouvementés de l’été, il s’est terminé ce mercredi soir pour finalement rien de très croustillant. Notamment courtisé par le PSG et Barcelone, Bernardo Silva a choisi de rester en Angleterre et de poursuivre à Manchester City. Le club a communiqué la nouvelle, précisant que le Portugais a signé une prolongation jusqu’en 2026, soit un an de plus que dans son contrat initial.

2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🙌 — Manchester City (@ManCity) August 23, 2023

« Forcément, la façon dont le club m’a aidé et comme il s’occupe de moi, c’est une motivation pour rester. Depuis le premier jour, les fans m’ont montré leur soutien et l’amour qu’ils me portent. C’est un gros facteur lorsqu’on prend une décision », a réagi le joueur dans une vidéo postée par Manchester City. « Bernardo a joué un rôle très important dans une saison où nous avons remporté le triplé et nous sommes sûrs qu’il peut nous aider à remporter encore plus de trophées dans les années à venir », a sobrement justifié Txiki Begiristain, le directeur du football au club.

En voilà un joli cadeau de rétablissement pour Pep Guardiola.

Doku, passionnément, à la folie