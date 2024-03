Reynald Pedros se verrait bien sélectionneur des Bleues

La chasse au Renard est ouverte.

Médaille d’or autour du cou ou non, Hervé Renard devrait laisser les rênes de l’équipe de France féminine à l’issue des Jeux olympiques. Celui qui a succédé à Corinne Diacre au cœur d’une tempête médiatique en mars 2023 a vu Reynald Pedros se manifester pour prendre sa place sur le banc. « À partir du moment où Hervé Renard a décidé de quitter ses fonctions après les JO, effectivement, oui, je suis candidat pour reprendre l’équipe de France après sa mission », a-t-il déclaré, sans se cacher, ce dimanche au micro de Canal +.

« Je ne sais pas s’ils ont déjà ouvert les candidatures officiellement, a admis l’ancien milieu offensif. Quand on saura quand on pourra les envoyer, je le ferai avec grand plaisir, car c’est quelque chose qui me tient à cœur. » Entraîneur de l’Olympique lyonnais avec qui il a remporté deux Ligues des champions, puis sélectionneur de l’équipe féminine marocaine huitième-de-finaliste du Mondial 2023, il jouit d’une certaine expérience à ce niveau-là. Tout le contraire de Pascal Dupraz, qui se voit pourtant également succéder à Hervé Renard, son éternel rival lors des confrontations entre Évian et Sochaux. « Pourquoi pas ? Ce serait nouveau pour moi », a avoué sur RMC celui dont la dernière aventure s’est soldée par une relégation en National à la tête de Dijon.

Après tout, qui avait vu venir l’arrivée de Renard dans le foot féminin ?

