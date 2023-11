En D3 roumaine, un match de water-polo se joue sur un terrain de foot

À moins que ce ne soit l’inverse ?

Le terme est à peine exagéré : cette rencontre entre le Dacia Unirea Brăila et CSM Râmnicu Sărat, comptant pour la 11e journée de D3 roumaine, était bel et bien surréaliste. Alors qu’en France, le match de D1 féminine entre le PSG et Guingamp de ce samedi a été reporté à la dernière minute pour cause de terrain ne pouvant « assurer l’intégrité physique des joueuses », les officiels présents à Brăila n’ont pas fait preuve d’autant de zèle. La preuve en images :

<iframe loading="lazy" title="Dacia Unirea Braila - CSM Rm. Sărat. Stiri Braila - Probraila.ro" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/1X25r6yDBOE?start=10&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Malgré une pluie torrentielle doublée de bourrasques de vent à répétition provoquant deux interruptions de jeu de 15 et 40 minutes, personne n’a lâché le steak, et la rencontre est bel et bien allée à son terme. Visiblement, le spectacle était au rendez-vous, puisque les visiteurs se sont largement imposés (1-4). La célébration de la victoire allait d’elle-même. Pour les locaux en revanche, ça fait désormais six défaites d’affilée.

Football in Romania. Unbeatable. Third-tier match celebration today after a game was played (!!!) on this pitch. pic.twitter.com/4L61MMYcup — Emanuel Roşu (@Emishor) November 4, 2023

La prochaine fois, il faudra trouver autre chose pour déstabiliser l’adversaire.