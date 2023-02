En Angleterre, une énorme baston lors d’un match de football médiéval

À Mardi gras, les Brésiliens ont carnaval et les Anglais l’Atherstone Ball.

Ce mardi, le 823e Atherstone Ball avait lieu dans le Warwickshire, un comté du centre de l’Angleterre. Ce jeu est une tradition vieille de plus de 800 ans. La partie a lieu dans la rue principale, les commerces se barricadent pour l’occasion, et les enfants sont autorisés à quitter l’école plus tôt dans la journée. La dernière demi-heure de la partie a vu une des deux équipes prendre d’assaut un magasin dans lequel était caché le fameux ballon.

Brutal end to Atherstone Ball Game 2023. The last half an hour of the Pancake Day tradition saw punches thrown & a betting shop damaged as teams battled to gain control of an oversized ball. pic.twitter.com/LPMtAUaA1f — Urban Pictures (@Urban_Pictures) February 21, 2023

Ces images sont celles d’une fin de partie de football médiéval, sport de balle le plus violent du monde. Les règles sont très simples : deux équipes de bonshommes souvent bien musclés et toujours très alcoolisés s’affrontent pendant deux heures avec l’unique objectif de posséder, à la fin du temps imparti, le ballon gros comme cinq ballons de foot. Beignes, étranglement, tirage de maillot, tacle à la gorge, tous les coups sont permis. Seules trois interdictions régissent le Atherstone Ball game : ne pas quitter l’espace de jeu, ne pas cacher la balle trop longtemps et ne pas tuer ses adversaires. Ici, c’est l’équipe qui défend le magasin qui l’a emporté, en empêchant les adversaires de pénétrer dans l’enceinte pour reprendre le sésame.

Une conservation de balle qui ferait rougir le grand Barça de Pep Guardiola.