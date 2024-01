Du renfort à Lorient

Attention à Lyon, ses concurrents recrutent aussi.

Mal en point en championnat, dernier avec 12 points, le FC Lorient se renforce en vue de la lutte pour le maintien. Les Merlus viennent en effet d’annoncer l’arrivée en prêt du défenseur ghanéen Nathaniel Adjei, au lendemain de l’arrivée de l’attaquant ivoirien Mohamed Bamba. Adjei, 21 ans, débarque en prêt en provenance du championnat suédois et du club d’Hammarby IF jusqu’à la fin de la saison. Formé au Ghana, il a rejoint l’Europe en 2021 et devrait très rapidement intégrer le groupe breton, puisque le club a annoncé sa présence à l’entraînement dès aujourd’hui. De là à le retrouver dans le groupe pour affronter Le Havre dimanche, qui sait ?

Nathaniel Adjei est prêté au @FCLorient jusqu'à la fin de saison 🐟✍️ Bienvenue Nathaniel ! 🧡🖤 — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) January 27, 2024

Vendredi, c’est dans le secteur offensif que le club de Loïc Féry avait enregistré un renfort majeur. Avec 21 buts en 18 matchs, l’attaque lorientaise patine depuis le début du championnat, et l’arrivée de Bamba, 22 ans, devrait permettre de mettre un peu de sang neuf dans tout ça. Ce dernier arrive d’Autriche et du Wolfsberger AC et a signé jusqu’en 2028, comme l’a annoncé le club dans son communiqué. Après un passage prolifique en Israël du côté de l’Hapoel Rishon LeZion (30 buts), il est parti s’aguerrir du côté de la Bundesliga autrichienne où il a inscrit 9 buts pour 4 passes décisives cette saison. Comme Adjei, il participait ce samedi à sa première séance collective.

Les joueurs qu’il fallait aux Merlus pour se maintenir ?

