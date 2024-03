Légende de Nottingham Forest, Larry Lloyd est décédé

Il était des miracle men

Plus de 200 matchs sous le maillot des Reds et double vainqueur de la Coupe d’Europe avec Nottingham Forest en 1970 et 1980, Larry Lloyd s’est éteint à l’âge de 75 ans ce jeudi. Le club domicilié à City Ground a partagé la nouvelle sur X, adressant ses « condoléances aux amis et à la famille de Larry en ce moment de grande tristesse. »

We are deeply saddened to learn of the passing of Larry Lloyd.

Part of the Miracle Men, Larry was an integral player in the Forest side that memorably won back-to-back European Cups in 1979 and 1980, making 218 appearances for the club in total.

