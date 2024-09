Séquence émotions.

Qui au Parc des Princes début septembre, aurait pu pensé que son tour d’honneur en solo quelques minutes après la défaite face à l’Italie (1-3) serait sa dernière apparition avec le maillot tricolore sur les épaules ? Après dix ans passés en Bleu, Antoine Griezmann a annoncé ce matin prendre sa retraite internationale avec effet immédiat. Une décision à laquelle n’a pas tardé de réagir Didier Deschamps, son sélectionneur de toujours.

Le chouchou

« Au terme d’une réflexion longue et aboutie, Antoine a décidé de mettre un terme à sa magnifique carrière internationale. Nous avons eu une longue discussion à ce sujet récemment. Depuis ses débuts en équipe de France, nous entretenons, lui et moi, une relation de confiance et des rapports très francs, a déclaré le boss via un communiqué publié par la FFF. (…) Bien évidemment, c’est avec beaucoup d’émotion que je prends acte de sa retraite internationale. On a souvent dit qu’Antoine était mon chouchou. Nous avions effectivement noué une relation très forte, qui restera intacte. Du fond du cœur, merci pour tout, mon Grizou. »

La place est libre pour Enzo Millot.

Tu sais que tu as adoré Griezmann en équipe de France quand...