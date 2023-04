Didier Deschamps : « Je respecte l’entraîneur que Tudor est devenu »

Vrais reconnaissent vrais.

Didier Deschamps révèle qu’il est tombé amoureux de la méthode Igor Tudor, dans un entretien accordé à La Provence. Les deux anciens de la Juventus ont joué ensemble lors de la saison 1998-1999 et DD se remémore le gros caractère de l’entraîneur de l’OM : « Je l’ai connu, il était très jeune, mais avait déjà cette force physique qui le caractérise et un tempérament de guerrier dans le sens positif du terme. De ce que je vois, il l’a gardé ». Et la Dèche de poursuivre : « Je respecte l’entraîneur qu’il est devenu, ses méthodes, certains fonctionnements. Il a ses idées, il va au bout de celles-ci, avec des options différentes mais avec un cadre qui est bien défini ».

L’ancien milieu défensif de l’OM conclut : « Il est exigeant dans ce qu’il demande aux joueurs au niveau de l’intensité, de la répétition, de l’énergie. C’est un choix. Quand ça marche, ça met énormément en difficulté l’adversaire avec une prise de risque plus ou moins importante. Mais parfois, quand les résultats ne sont pas là, ces ingrédients peuvent être considérés comme un défaut. Quand ça gagne, c’est une qualité. Entraîneur en club, je sais ce que c’est, entraîneur à l’Olympique de Marseille, je sais ce que c’est aussi. »

Entraîneur de la Juventus Turin aussi, et bientôt peut-être que Tudor aussi.

