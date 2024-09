Dans la Drôme, un match de district provoque une bagarre générale entre Turcs et Arméniens

AT le Lundi 30 Septembre à 16:06 Article modifié le Lundi 30 Septembre à 16:42

La violence dans les plus basses divisions.

Ce dimanche après-midi, à Valence, un match de cinquième division a tourné au pugilat. La rencontre du jour opposait le club du FC Turquoise, prenant ses racines en Turquie, à l’AS Homenetmen de Bourg-lès-Valence, représenté par une communauté d’Arméniens. Selon Le Dauphiné libéré, les deux clubs ne s’étaient jamais affrontés auparavant, afin d’éviter un éventuel conflit entre les deux communautés.

« Nos joueurs ont été frappés et menacés de mort »

Alors que les visiteurs menaient 0-2, des supporters du FC Turquoise ont envahi la pelouse et s’en sont pris violemment aux joueurs adverses. Les coups ont volé, et plusieurs joueurs ont terminé aux urgences à l’hôpital de Valence, pendant que d’autres joueurs et le président du club sont allés déposer plainte au commissariat de la ville.

« Tout a dégénéré sur un accrochage entre deux joueurs. Une quarantaine de supporters agressifs ont déboulé sur le terrain. Comment voulez-vous que nos joueurs, dont certains sont des gamins, se défendent face à tous, s’interroge un adjoint de l’équipe visiteuse auprès du Dauphiné Libéré. Nos joueurs ont été frappés et menacés de mort. Finalement, ils ont dû se réfugier dans le vestiaire. »

La politique sur tous les terrains.

