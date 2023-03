Cristiano Ronaldo présent dans la liste du Portugal

Étonnant ou pas ?

Roberto Martínez a dévoilé cet après-midi sa première liste depuis sa prise de poste de sélectionneur du Portugal et Cristiano Ronaldo est bien là. Sa présence n’était clairement plus obligatoire après l’élimination du Portugal à la Coupe du monde où la sélection a su briller sans lui. Avec son départ pour l’Arabie saoudite et l’équipe d’Al-Nassr, certains l’estimaient inimaginable, mais le nom du joueur de 38 ans est bien inscrit sur la liste de 23.

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os eleitos de Roberto Martínez para os próximos jogos 👊 #VesteABandeira pic.twitter.com/gS1r0cuhYH — Portugal (@selecaoportugal) March 17, 2023

Avec Ibrahimović, Giroud ou même son compatriote Pepe, les vétérans font de la résistance. Celui qui compte 118 buts en 196 sélections avec la Seleção n’a cependant pas perdu son goût pour la performance avec notamment 7 buts en 8 matchs (sur 9 possibles) en Saudi Pro League. On note aussi la présence des Parisiens Nuno Mendes, Danilo Peirera et Vitinha.

Le Portugal affrontera le Liechtenstein et la Bosnie-Herzégovine les 23 et 26 mars pour les éliminatoires de l’Euro 2024.

