Coupe du monde U17 : le Sénégal demande la disqualification de la France

À la suite de son élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde U17 aux tirs au but face à la France (0-0, 5-4 tab), le Sénégal a décidé de contre-attaquer ce mercredi soir. Dans une lettre adressée aux organisateurs du mondial, la Fédération sénégalaise de football réclame ni plus ni moins que la disqualification de la France du tournoi. La cause de toute cette histoire ? La présence de Yanis Ali Issoufou Abdoulkadre sur la feuille de match.

Le joueur français aurait en effet dû être déclaré inéligible à jouer avec la France, mais il a joué lors des victoires contre le Burkina Faso (3-0) et les États-Unis (3-0 aussi). Ayant joué lors des qualifications à la CAN U17, elle-même qualificative pour le mondial, avec les U17 du Niger, selon l’article 8, b des Statuts et transfert de joueurs, « il n’est pas autorisé à jouer pour sa nouvelle association dans toute compétition à laquelle il a déjà participé pour son ancienne association ».

🇸🇳 Le Sénégal, éliminé par la France en huitièmes de finale de la Coupe du Monde U17 dénonce l'inégibilité de Yanis Issoufou et demande la disqualification de la France. A priori, les dirigeants français ignoraient que le montpelliérain avait déjà joué en U17 avec le Niger. pic.twitter.com/fTLnBktuuC — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) November 23, 2023

Sauf que la délégation française s’est déjà justifiée auprès de la FIFA, expliquant qu’elle n’était pas au courant que son joueur avait disputé des matchs avec le Niger. La FIFA a dit à la France qu’elle ne serait pas inquiétée dans cette affaire, alors que le Burkina Faso avait déposé un recours à ce sujet. Enfin, contrairement à ce qu’affirme le Sénégal, Yanis Issoufou n’était présent ni dans la composition des Bleuets ni sur la feuille de match de ce huitième de finale.

Ni plus ni moins qu’un gros coup d’épée dans l’eau.

