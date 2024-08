Comment le maillot de l’AS Monaco est devenu le plus beau de France

Le débat est sensible mais ouvert : le maillot de l’AS Monaco est-il le plus beau maillot de France ou seulement l’un des trois plus beaux maillots de France ?

Le fait est que le maillot monégasque est l’un de ceux qui bougent le moins ces dernières décennies et colle le plus possible à son design historique. D’ailleurs, d’où viennent ce rouge, ce blanc et cette fameuse diagonale qui font la renommée du maillot de la Principauté ?

Eric Maggiori, l’Inspecteur Maillots de Dégaine (by So Foot), vous explique tout ça en 89 secondes en vidéo.

