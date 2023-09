Clap de fin en vue pour Ildefons Lima Solà, légende du football à Andorre

Il y aura de l’émotion ce mardi en Suisse pour le peuple andorran.

Joueur le plus capé (136 sélections) et meilleur buteur (11) de l’histoire d’Andorre, Ildefons Lima Solà s’apprête à raccrocher les crampons au niveau international. Face à la Biélorussie ce samedi (0-0), le défenseur de 43 ans a disputé son dernier match à domicile, vingt-cinq ans après sa première à la maison en équipe nationale.

Si son équipe a souvent connu (logiquement) la défaite, Ildefons Lima Solà a néanmoins été l’acteur de quelqu’uns des plus beaux exploits d’Andorre. Comme ce jour de juin 2017, où Andorre a battu la Hongrie (1-0) avec Lima Solà capitaine, signant ainsi une première victoire depuis treize ans.

Today my last career game in Andorra ⚽️🇦🇩👋🏻 vs Belarus 🇧🇾… #andorra #euro #weareandorra #jomaplayer #26years 📸 @Fedandfut pic.twitter.com/DaL3EuIiiU

— Ildefons Lima Solà 🇦🇩 (@ildelima6) September 9, 2023