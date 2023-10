Ildefons Lima revient sur ses adieux à la sélection : « J’aime l’idée d’avoir été l’ambassadeur d’Andorre »

Kylian Mbappé n’était même pas né quand il a commencé en sélection.

Notamment passé par Las Palmas et le Rayo Vallecano, Ildefons Lima a surtout vécu une carrière internationale longue de 26 années. Un record sur la scène mondiale, lui qui a commencé en 1997 en sélection, pour ce qui était le deuxième match de l’histoire de l’équipe d’Andorre, face à l’Estonie. Le 12 septembre dernier, il a disputé son dernier match sous ses couleurs de toujours. Une défaite 3-0 en Suisse, mais une sortie à la hauteur de ses attentes. Pour le Guardian, il est revenu sur cette dernière avec les Andorrans : « J’ai toujours voulu prendre ma retraite lors d’un match à l’extérieur pour vraiment ressentir le football ». Sympa pour le bouillant public andorran, mais cela lui a valu une belle ovation de ses adversaires, du stade et sa famille : « Cette reconnaissance fait du bien et lorsque le moment est venu, Xhaka et Rodriguez m’ont enlacé, comme si j’étais l’un des leurs. Tout le monde s’est levé pour applaudir. Ma famille était là. C’est la plus belle sensation que je n’ai jamais eue sur un terrain, car je ne suis pas une star et pourtant, l’adieu a été brutal. J’aime l’idée d’avoir été l’ambassadeur d’Andorre, c’est une fierté. »

Post Instagram Voir sur instagram.com

En 26 ans, Lima n’a gagné que six matchs en tout et pour tout. Un faible total, qui ne reflète en rien les progrès effectués par sa sélection ou l’aventure vécue. Encore moins la valeur donnée, de fait, à un rare succès. En février 2017, pour la première victoire depuis 2004 (2-0 contre contre Saint-Marin, avec un but de Lima), l’émotion a été à son comble : « Je ne pense pas avoir autant pleuré dans ma vie. Ça a été si long, tous ces « presque », tu te dis que tu es maudit […] Lorsque tu gagnes, tu célèbres ça comme la Coupe du monde » . Mais cela n’a pas empêché les Andorrans de ressentir beaucoup de pression avant certains matchs. « J’étais plus nerveux de jouer Saint-Marin que d’aller à Wembley. San Marin, c’est notre réalité. Comment on explique que l’on perdre contre eux à domicile ? » Une carrière pleine de paradoxes et d’anecdotes irréelles, comme celle d’avoir joué « les deux Ronaldo […] Shevchenko, Lewandowski, Bale, Van Persie, Mbappé. »

Pas mal finalement, ce mode carrière PES bloqué dans la première équipe du jeu.

Clap de fin en vue pour Ildefons Lima Solà, légende du football à Andorre