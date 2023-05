Carlos Tevez : « J’avais un problème culturel avec les Anglais  »

Sept saisons en Angleterre et Carlos Tevez ne sait toujours pas faire une phrase en anglais.

« J’avais un problème culturel avec les Anglais, je ne voulais pas apprendre l’anglais, je voulais qu’ils apprennent l’espagnol », a déclaré Carlos Tevez à la radio argentine DS Sports le 12 mai dernier, à propos de son passage en Premier League entre 2007 et 2013. L’Argentin, passé par Manchester City et le rival United, s’est livré sur son histoire personnelle pour justifier ce problème : « J’ai un oncle qui a joué à River Plate. Il jouait dans l’équipe réserve et, alors qu’il était sur le point de faire ses débuts en équipe première, il a été appelé pour participer à la guerre des Malouines. Il a souffert après ça et est devenu alcoolique. Ça m’a beaucoup marqué, car il était très proche de moi. Très peu de gens connaissent cette histoire, mais aujourd’hui, je peux la raconter ».

🗣 Carlos #Tévez en #ArribaCarajo sobre su vida en #Manchester: 💬 "Yo no queria aprender ingles, queria que los ingleses aprendan español”. 💬 "Yo tenia algo con lo ingleses, como que queria que ellos aprendan de nosotros ”. pic.twitter.com/lSW5zWcXG1 — D Sports Radio (@DSportsRadio) May 12, 2023

Carlitos a également expliqué que c’était une question de vouloir et non de « capacité » à apprendre l’anglais, avant d’ajouter que ses filles étudiaient cette langue.

Il n’a en revanche pas dit s’il chantait Miss Maggie sous la douche.

