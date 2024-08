Canal + conclut un accord de diffusion avec DAZN

Canal + et la Ligue 1, ce n’est pas totalement fini.

Si la chaîne cryptée ne retransmettra pas les rencontres du championnat pour la première fois depuis près de 40 ans, elle a annoncé ce mardi avoir conclu un accord avec DAZN, nouveau détenteur des droits. Le groupe dirigé par Maxime Saada proposera ainsi une offre à ses abonnés permettant d’accéder à la plateforme de streaming britannique. « À compter du 16 août prochain, CANAL + proposera à ses abonnés les offres DAZN intégrant la chaîne live DAZN 1, jusqu’à 4 canaux complémentaires ainsi qu’une offre non linéaire associée, a annoncé la chaîne. Les abonnés CANAL + qui souscrivent à l’option DAZN pourront ainsi bénéficier de l’intégralité des matchs de la Ligue 1 McDonald’s diffusés par DAZN, à savoir 8 matchs de Ligue 1 McDonald’s à l’occasion de chaque journée, en direct et en exclusivité, ainsi que le Trophée des Champions et les matchs de barrages. »

Cette option sera disponible à la carte sur MyCanal. Il n’y aura par contre pas de réduction de prix par rapport aux tarifs promis par DAZN : il faudra ainsi bien débourser 29,99 euros par mois pour la totalité de leur offre de la Ligue 1. Il n’y aura pas non plus de pack sport intégrant l’offre de DAZN, son prix ayant été jugé trop élevé (environ 70 euros).

Voilà qui ne risque pas de calmer les foules.

