National : Martigues se fait reprendre, pas Concarneau ni Dunkerque

C’était LE choc de la 28e journée, en National.

Quatrième, le Red Star recevait le dauphin Concarneau… et s’est complètement loupé avec une lourde défaite à la clé, pointant désormais à quatre unités des trois premiers. La faute à Ndoye, qui s’est fait expulser à la 26e minute et a laissé ses partenaires en infériorité numérique (terminant même à neuf, à la suite du carton rouge de Tré), mais aussi aux buteurs en première période : El-Khoumisti a ouvert le score en deux temps (avant de signer un doublé sur un coup franc précis, sur la fin), puis le puissant Boutrah a fait le break en profondeur, alors que Traoré a enfoncé le clou et que Benali a sauvé l’honneur sur penalty. Ce résultat fait aussi les affaires de Dunkerque, troisième et vainqueur facile de l’avant-dernier Paris 13 Atletico (réalisations de Ghrieb, qui s’est amusé dans la surface de réparation, et de Bilingi sur corner). En bas du tableau, justement, la lanterne rouge Borgo a encore été battue en craquant dans le second acte. Par Villefranche Beaujolais (treizième), cette fois, qui a fait la différence par Taufflieb (à bout portant) et Mbuyi.

Pendant ce temps-là, Saint-Brieuc (seizième) a cru dominer Versailles (cinquième) sur la plus courte des marges grâce à un coup de casque décisif de Benkaid… Sauf que les visiteurs ont obtenu le nul sur le gong, Alioui profitant de l’apathie défensive dans le temps additionnel. Châteauroux (sixième) a fait mieux contre Cholet (neuvième), par l’intermédiaire de « Pippo » Youssouf et Gbegnion qui a planté contre son camp. De son côté, Hountondji a frappé à deux reprises (exploit personnel, et reprise de volée) pour offrir les trois points à Orléans (huitième) en déplacement à Avranches (onzième) dont l’égalisation de Koyalipou (tête) n’a pas suffi. Enfin, Martigues a fait son cinéma en se faisant piéger malgré un caramel d’Orinel : Bourg-en-Bresse (douzième) est revenu à hauteur à quelques instants du coup de sifflet final, et laisse le leader à égalité avec les autres membres du podium. À noter aussi la pluie de tremblements de filets au Puy (quinzième), qui a souffert devant Le Mans (dixième) : 2-4 !

Et aucun 0-0, s’il vous plaît.

Villefranche Beaujolais 2-0 Borgo

Buts : Dhib (52e) et Mbuyi (79e)

Paris 13 Atletico 0-2 Dunkerque

Buts : Ghrieb (35e) et Bilingi (60e)

Martigues 1-1 Bourg-en-Bresse

Buts : Orinel (58e) pour Martigues // Ribelin (88e) pour Bourg-en-Bresse

Saint-Brieuc 1-1 Versailles

Buts : Benkaid (42e) pour Saint-Brieuc // Alioui (93e) pour Versailles

Châteauroux 2-0 Cholet

Buts : Youssouf (52e) et Gbegnion CSC (89e)

Le Puy 2-4 Le Mans

Buts : Baal (19e) et Elogo (77e, SP) pour Le Puy // Cervantes (30e), Aiko (68e), Voyer (79e) et Quarshie (86e) pour Le Mans

Avranches 1-2 Orléans

Buts : Koyalipou (39e) pour Avranches // Hountondji (10e et 44e) pour Orléans

Red Star 1-4 Concarneau

Buts : Benali (57e, SP) pour le Red Star // El-Khoumisti (21e et 73e), Boutrah (45e+1) et Traoré (79e) pour Concarneau