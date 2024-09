Lucas Moura revient en sélection, six ans après !

Lucas Moura qui porte les couleurs de São Paulo et du Brésil… on est revenus en 2012 ?

Le sélectionneur brésilien, Dorival, a convoqué Lucas (32 ans) pour la trêve internationale de septembre, à la suite de la blessure de Savinho (Manchester City). L’ancien Parisien a inscrit 9 buts (en 32 matchs) en 2024 avec São Paulo, où il est revenu à l’été 2023 porte parfois le brassard de capitaine. On ne l’a plus vu sous le maillot auriverde depuis octobre 2018. Il avait alors joué 45 minutes contre l’Arabie saoudite, avant de rester sur le banc quatre jours plus tard face à l’Argentine. Lucas aura l’occasion de fêter sa 36e cape le 7 septembre contre l’Équateur, ou le 11 face au Paraguay. Deux matchs qualificatifs pour la prochaine Coupe du monde.

Chauve qui peut !