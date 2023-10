Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Nouvelle semaine, nouveau best-of. C’est le retour de la sélection des meilleurs buts, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants.

1/ SAVE ET GARONNE vs EFCV (U17 Niveau B)

Et le temps s’est arrêté. Superbe débordement de l’ailier de Save et Garonne qui après deux grands ponts centre superbement pour son attaquant. Envolée du numéro 10 pour inscrire un retourné acrobatique dont il se souviendra longtemps. Le gardien, lobé, ne peut rien faire et ça fait but, au milieu d’une victoire fleuve, 6-1. On notera même la reprise d’appuis parfaite avant de lancer le geste.

2/ CHOISY AU BAC US vs BEAUVAIS AS (Coupe de France)

Une qualification en coupe de France face à une N2, c’est la belle histoire de l’US Choisy Au Bac (R1) au cinquième tour de la compétition. Une victoire sublimée par un top but du numéro 9 des Rouges (qui inscrit une frappe limpide sans contrôle du gauche). Après un une-deux au long cours avec son numéro 7, l’avant-centre ne réfléchit pas, la balle est flottante et finit sous la barre.

3/ LA GUIDELOISE vs FC KERCHOPINE (Coupe de Bretagne)

Une manita et un golazo pour la Guideloise en coupe de Bretagne. Un contrôle un peu trop long, un jongle pour passer au-dessus de la jambe du défenseur, puis un autre du genou pour s’assurer de la maîtrise du ballon et enfin une frappe de 25 mètres après un petit rebond, c’est magnifique et ça fait but pour le numéro 10. Attention, c’est le genre de but que ressortiront les Twittos lorsqu’il aura percé.

4/ FC2M vs AS FONDETTES FOOT (Départemental 3 – Adwork »S Intérim)

Un ailier qui met le bazard dans la défense adverse avant de laisser son 8 faire la différence d’une grande sacoche dans la lunette, c’est classique mais on ne s’en lasse jamais. Très jolie frappe premier poteau qui laisse le gardien sur sa faim mais ravit les spectateurs.

5/ FC AMOU / POUDENX vs CAZERES AS (Seniors Départemental 4)

Match nul 3-3 entre le FC Amoux / Poudenx et Cazeres AS, mais le but du match ne souffre lui d’aucune concurrence. Un centre-tir osé qui finit au fond des filets avec l’aide du poteau. Le goal est mystifié et ça fait but. La réaction du public en dit long.

6/ FARGUES US vs US JSA/CPA (Seniors Départemental 2)

Après tout, pourquoi pas ? Corner direct pour le maître artificier des Vert et Noir. Volontaire ou non, le but est bien réel et il est magnifique. Ca vaut bien une petite célébration un brin chambreuse.

