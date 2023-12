Bernardo Silva critique l’extension de la Coupe du monde des clubs

Un nouvel allié de Pep Guardiola.

À la veille de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs entre Urawa et Manchester City prévue mardi, Bernardo Silva a fait part de son inquiétude vis-à-vis du calendrier et de l’annonce d’une extension de la compétition à 32 clubs à partir de 2025. « Nous n’avons pas été consultés, mais nous essayons de faire notre travail, regrette-t-il. La réalité est que le nombre de matchs que nous avons aujourd’hui, et encore plus avec les nouvelles compétitions, est un peu fou à cause du [manque de] repos des joueurs. Nous jouons tous les trois jours, nous ne nous reposons pas. Nous n’avons ni Noël, ni vacances d’été. Le risque de blessures augmente alors beaucoup. »

Au-delà de sa propre fatigue, le maître à jouer des Citizens s’interroge aussi sur l’intérêt de proposer toujours plus de rencontres aux fans de football : « Si nous avons toujours autant de matchs pendant si longtemps, les matchs finiront par perdre leur énergie et leur intensité. Le nombre de matchs et le calendrier que nous avons aujourd’hui font qu’il est difficile d’être en forme tout le temps et d’avoir le niveau d’énergie nécessaire pour bien jouer. »

Pas seulement clairvoyant sur le pré.

