Augmentation du nombre de matchs : vers une action en justice du syndicat des joueurs anglais ?

Face aux saisons à rallonge, l’Association des footballeurs professionnels en Angleterre (PFA), dans des propos rapportés par Sky Sports, envisage de lancer une procédure en justice si la FIFA ainsi que les autres instances dirigeantes ne revoient pas leur copie. « J’ai l’impression que nous avons atteint un stade où les gens sont prêts à intenter une action en justice, où les gens sont prêts à prendre des mesures tangibles sur le terrain pour essayer de résoudre le problème, parce que c’est une triste situation, explique Maheka Molango, le directeur général du PFA. Je pense que c’est une défaite pour le football quand les joueurs doivent se faire justice eux-mêmes parce qu’ils ne se sentent pas protégés. »

Et pour cause, avec la mise en place des nouvelles formules de la Coupe du monde des clubs et de la Ligue des champions, les joueurs des meilleurs clubs anglais pourraient disputer la bagatelle de 86 rencontres par saison. « Les autorités qui sont censées protéger les joueurs et les matchs ne le font pas, enchaîne Molango. Elles créent plus de compétitions, plus de revenus, au détriment des joueurs. […] En tant que supporters, nous voulons voir les meilleurs joueurs sur le terrain et à leur meilleur niveau. Et, avec le calendrier actuel, c’est physiquement et humainement impossible. » Raison pour laquelle le syndicat exige, entre autre, la mise en place d’une pause obligatoire de 28 jours entre deux saisons.

