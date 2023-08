Au moins sept morts au Brésil dans l'accident d'un car de supporters des Corinthians

C’est un véritable drame qui a frappé les Corinthians ce dimanche. Tôt dans la journée, un bus de supporters s’est renversé dans la descente d’une autoroute proche de Belo Horizonte, avec un bilan humain terrible : au moins sept personnes sont décédées et 27 autres sont blessées et ont été hospitalisées. Le président Lula a présenté ses condoléances aux familles via son compte Twitter.

O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas do acidente ocorrido na madrugada deste domingo (20), na rodovia Fernão Dias, envolvendo o ônibus que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, na… pic.twitter.com/3vCQr63Oai — Corinthians (@Corinthians) August 20, 2023

Selon l’agence nationale des transports terrestres, le car n’était pas aux normes et « il n’avait pas d’immatriculation ni d’autorisation nécessaire pour effectuer du transport de passagers entre Etats. » Selon des témoignages de passagers, le chauffeur aurait crié qu’il n’avait plus de freins quelques secondes avant l’accident. Ces supporters revenaient de Belo Horizonte, où ils étaient la veille pour soutenir leur équipe contre Cruzeiro (1-1).