Après Marseille, Jonathan Clauss avait besoin d'un « endroit plus calme »

Contrairement à la chanson qu’il chante avec son pote David, il a changé d’adresse pendant les vacances.

Jonathan Clauss est passé sur la Côte d’Azur, et reconnaît que Nice est plus tranquille que Marseille. Dans des propos rapportés par L’Équipe ce jeudi, l’international français a expliqué en conférence de presse que « le fait d’être dans un endroit plus calme a pesé dans la balance. Je connais l’environnement ici et j’ai peut-être besoin de me retrouver dans le travail. dans le sérieux, et éviter les bruits de couloir. Je suis content d’être là et de travailler avec les personnes qui m’entourent. » Un message caché à Mehdi Benatia ? En février, le conseiller sportif de l’OM avait critiqué l’investissement du joueur. « On m’a mis en garde sur deux, trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là », avait-il lancé.

Après deux saisons à Marseille, le latéral droit de 31 ans retrouve à Nice Franck Haise, son ancien entraîneur à Lens. « Nice est un club qui grandit, ça se voit avec les infrastructures, les saisons qui s’enchaînent, en haut au classement, l’Europe… Il y a le staff que je connais très bien, c’est un plus mais pas la raison principale de mon arrivée. Nice a coché tous les critères que j’avais pour la suite de ma carrière. […] Quand je fais un choix comme ça, je ne pense pas du tout à l’équipe de France. »

Il doit pourtant savoir que Didier Deschamps aime bien aller au stade sur la Côte d’Azur.

