Antoine Griezmann va entrer au musée Grévin 

« Je suis une poupée de cire… »

Le musée Grévin inaugurera le 7 mars prochain une nouvelle statue de cire. Après Pelé, Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimović, Zinédine Zidane, Leo Messi ou Cristiano Ronaldo, c’est Antoine Griezmann qui aura le droit à son double dans la célèbre galerie parisienne. Si le timing peut paraître étonnant, c’est parce que la pandémie, puis la Coupe du monde ont retardé la création de la statue. « Depuis le premier rendez-vous en février 2020, six mois ont été nécessaires pour créer le personnage du footballeur. Ce dernier a pris un très grand plaisir à participer à chaque étape de la création avec les équipes des ateliers du musée et sous l’œil du sculpteur Stéphane Barret, à qui Grévin doit déjà un très grand nombre de personnalités », a communiqué le musée, qui précise également : « Un joueur émérite d’un tel niveau a plus qu’amplement sa place à Grévin, aux côtés d’illustres autres joueurs et sportifs. Au-delà d’être un joueur d’exception, Antoine Griezmann est une belle personne. […] Vêtu des couleurs de l’équipe de France, le personnage du champion du monde sera présenté dans un décor de stade de football. »

Le joueur de l’Atlético, à la forme retrouvée en club depuis le Mondial, sera présent la semaine prochaine pour fêter l’intronisation de sa statue. Une forme de consécration pour le meilleur joueur de la finale de 2018, qui cumule 117 sélections avec l’équipe de France et a pris part à toutes les aventures des Bleus depuis la Coupe du Monde 2014.

Son mannequin aura-t-il lui aussi les cheveux roses ?