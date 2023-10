Antoine Griezmann : « Ce que Pavard a fait ce soir est magnifique »

Profession : distributeur de galettes.

Passeur décisif pour Benjamin Pavard d’un corner magnifiquement botté, Antoine Griezmann a salué la performance du défenseur intériste, auteur d’un doublé face à l’Écosse. « J’ai vu qu’il faisait l’appel au premier poteau, donc je lui ai mis forte. C’est magnifique ce qu’il a fait ce soir. Il termine avec le brassard, que demander de plus ? », s’est-il marré après la rencontre au micro de TF1.

"C'est beau ce que Benjamin a fait ce soir ! En plus il termine avec le brassard, que demander de plus" 😍 Quand Antoine Griezmann débrief le grand match de Benjamin Pavard dans "L'Après Match", au micro de @SaberDesfa pic.twitter.com/GgPfcVrfHi — TF1 (@TF1) October 17, 2023

Le meneur de jeu de l’Atlético s’est réjoui de la prestation des Bleus, renversants après l’ouverture précoce de la Tartan Army. « On a mis 10-15 minutes à rentrer dans le match. Ensuite, on a remis les choses dans l’ordre et on a tout fait pour donner du spectacle aux gens. On est satisfaits de cette sélection. »

Une belle soirée au boulot.

Didier Deschamps : « Benji (Pavard) marque des buts importants »