Année terminée pour Eliesse Ben Seghir (Monaco)

Triste nouvelle.

« Je ne sais pas si Eliesse va devoir se faire opérer. On ne sait pas non plus combien de temps ça durera. Mais il sera au moins absent jusqu’à la fin de l’année. » L’entraîneur de l’AS Monaco Adi Hütter n’a pas apporté de très bonnes nouvelles en conférence de presse ce vendredi. Ben Seghir, nette révélation monégasque de la Ligue 1 la saison passée, s’est blessé à une épaule ce lundi lors d’un match amical avec l’équipe réserve. La durée de son indisponibilité n’a pas encore été relayé mais le tacticien allemand a parlé de « plusieurs mois ». Au total, l’attaquant de 18 ans aurait joué 34 minutes de jeu cette saison.

« Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs en ciel, c’est pas le monde ! Y’a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves aussi grand et fort que tu sois la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n’importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie ! C’est pas d’être un bon cogneur qui compte, l’important c’est de se faire cogner et d’aller quand même de l’avant, c’est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C’est comme ça qu’on gagne. »

Monsieur Balboa a toujours raison.

