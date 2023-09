André Onana prend la parole après son retour en sélection

Rigobert Song a dû apprécier.

De retour en sélection après avoir pris sa retraite internationale en décembre 2022, André Onana a justifié son choix ce lundi 4 septembre. Dans un communiqué publié sur son compte Twitter, le gardien des Lions indomptables revient sur les derniers mois, au cours desquels il a « été confronté à des épreuves marquées par l’injustice et la manipulation ». Soulignant que « [s]on amour et [s]on attachement inébranlables envers [s]a patrie, le Cameroun demeurent intacts », il affirme aussi qu’il a fait face à « la manipulation, le mensonge et à l’abus de pouvoir ».

Débarqué à Manchester United en provenance de l’Inter Milan à l’été 2023, André Onana a déjà encaissé sept buts en quatre matchs depuis le début de saison, mais sa présence reste un atout de poids pour la Fécafoot. Le temps donnera sûrement les raisons d’un tel changement d’avis, mais le fait qu’Onana salue « le gouvernement qui œuvre de façon acharnée à l’édification d’un Cameroun meilleur et pour tous » porte à croire que son retour est dû à de longues tractations.

Si certains se sentent visés par ces déclarations, qu’ils répondent, le pop-corn est de sortie.

André Onana va faire son retour en sélection