Aliou Cissé et son staff n’auraient plus touché le moindre salaire depuis 6 mois

Cette fois, ce n’est même pas une histoire de primes.

La presse sénégalaise stipule ce samedi qu’Aliou Cissé et son staff n’ont plus été payés depuis… le mois de juin, a minima. Soucieux de ne pas perturber la perturbations de Lions de la Téranga, à trois semaines du début de la CAN 2024, le champion d’Afrique en titre aurait néanmoins choisi de ne pas ébruiter l’affaire.

Un manque à gagner chiffré à un peu plus de 30 000 euros mensuels (20 millions de francs CFA), sans compter la prime à la signature lors de sa dernière prolongation. Ni la Fédération sénégalaise de football (FSF) ni le Ministère des sports n’ont pour l’heure réagi à cette information pour le moins gênante. Déjà dans cette situation délicate en début de mandat, le grand pote de Djamel Belmadi vise néanmoins une seconde breloque consécutive, en Côte d’Ivoire.

Le Cameroun devrait bientôt surenchérir avec une histoire similaire.

