Al-Hilal pourrait être indemnisé par la FIFA suite à la blessure de Neymar

Les finances vont être sauvées.

Sorti sur blessure mercredi soir face à l’Uruguay, souffrant d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche, Neymar va être absent plusieurs mois et voit la fin de sa carrière s’assombrir. Mais pour l’heure, pas question de parler de santé, puisqu’Al-Hilal se demande comment faire avec le salaire astronomique du Brésilien, alors que celui-ci ne joue pas.

Selon l’avocat Eduardo Carlezzo, qui s’exprime auprès du quotidien brésilien Globo, le club saoudien pourrait recourir au programme de protection des clubs, qui est activable lorsqu’un joueur se blesse avec sa sélection nationale dans une compétition de la FIFA et que sa durée d’indisponibilité excède 28 jours consécutifs. Cela veut dire une indemnisation financière, à hauteur de 7,5 millions d’euros maximum, pour une année de blessure au plus. Neymar gagnerait autour de 106 millions d’euros par an selon Forbes, ce qui signifie que cette indemnité couvrirait moins d’un mois de son salaire.

En gros, c’est peanuts.

Le sélectionneur brésilien ne tarit pas d'éloges pour Neymar