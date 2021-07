Brésil – France, 1998 : Les Bleus se sont tant « Aimé » ...

Juste avant la fin du XXe siècle, l’équipe de France a décroché sa première étoile mondiale sur le score sans appel de 3-0 face au Brésil. Depuis, la France célèbre chaque année deux fêtes nationales : le 12 et le 14 juillet !



Brésil – France (0-3) – Finale de la Coupe du monde – 12 juillet 1998

Buteurs : Zidane (27e et 45e+1), Petit (90e+3)

Ronaldo fantomatique

Boulevards brésiliens, avenue Zinédine Zidane...

Chérif Ghemmour

... L’hymne des victoires foot a bien retenti au Stade de France au soir du 12 juillet quand la France a remporté la Coupe du monde... mais après la musique de, diffusée lors de la remise du trophée ! Les paroles de la chanson de Queenracontait pourtant parfaitement le parcours semé d’embûches que les Bleus avaient emprunté jusqu’au sacre. Un match d’ouverture pénible face à l’Afrique du Sud (3-0), l’expulsion stupide de Zidane face à l’Arabie saoudite (4-0) et la victoire un peu étriquée face au Danemark (2-1). Puis ce furent les matchs de la peur en 8face au Paraguay avec le but en or de Blanc (1-0), les tirs au but dramatiques en quarts face à l’Italie (0-0, 4 tab à 3) et la frayeur Suker d’une demie sauvée par le doublé miraculeux de Thuram. Et pourtant...La finale contre le Brésil donné raisonnablement favori sera littéralement un lit de roses, une partie de plaisir ! Un match comme dans un rêve, que le tirage au sort de la FIFA a baptisé Brésil-France... Il fait bon (23°C) et encore jour à 21 heures au moment où l’arbitre marocain Saïd Belqola va lancer l’événement planétaire devant 80 000 personnes et une nuée de stars en tribune VIP (Sting, Bono, Schwarzy, Bill Gates). Aimé Jacquet a reconduit son arbre de Noël en 4-3-2-1, avec mission impérieuse de bloquer les couloirs : Karembeu et Thuram à droite se chargeront de Leonardo et Roberto Carlos, tandis qu’à gauche, Petit et Lizarazu contiendront Leonardo et Cafu. Zinédine Zidane sera évidemment à la baguette, et derrière, la paire Desailly et Lebœuf (qui supplée Lolo Blanc, injustement suspendu pour une pichenette sur le Croate Slaven Bilić) devront contrôler les attaquants Bebeto et Ronaldo. La mystérieuse crise d’épilepsie dua plombé l’ambiance au sein de la. Durant la rencontre, le regard parfois ailleurs du meilleur joueur du monde trahira un état de forme déprécié. Son sélectionneur Mario Zagallo avait tenu toutefois à le titulariser, comme il le déclarera après match :Côté français, tout baigne ! La dernière causerie d’Aimé a transporté ses gars, comme l’a rapportéAprès le rituel baiser de Lolo en survête sur le crâne de Fabien, la bande à Deschamps va croquer la vie à pleines dents ! Trois actions nettes en six minutes pour Guivarc’h sur un retourné et un tir dangereux stoppé par Taffarel, ainsi qu’une tête de Djorkaeff au-dessus des buts annoncent immédiatement la couleur : bleu profond. Un centre-tir de Roberto Carlos (21) et une tête de Rivaldo n’entament pas l’étonnante sérénité de Fabulous Fab, déjà hilare au moment de... Corner pour la France à la 27minute. Zinédine se souvient :"Zizou, je sais que le jeu de tête n’est pas ton point fort, mais ce Brésilien, il fait 1,70m, celui-là, à peine plus, donc je te garantis que si tu y vas avec conviction, tu peux faire quelque chose."Exact ! Habituel préposé aux corners, ZZ laisse Manu Petit le tirer. Son coup de boule qui suit, alors qu’il défonce littéralement Leonardo, expédie le cuir dans au fond des filets : 1-0 !Après le spectaculaire carton entre Ronaldo et Barthez qui se relèveront tant bien que mal (31), les Tricolores poursuivent leur festival d’occases en prenant les boulevards laissés ouverts par la défense brésilienne. Un raid et un tir vicieux de Djorkaeff (36) précède une demi-volée de Petit, seul à 10 mètres, contrée (41) et une frappe de Guivarc’h seul aux 16 mètres détournée par Taffarel (45) ! Juste avant la mi-temps, un nouveau corner, tiré de la gauche celui-là par Djorkaeff, trouve encore la tête de Zidane qui catapulte le ballon qui file entre les pattes de Roberto Carlos : 2-0 !, narrera ZZ pour RMC-Sport."Ah ouais, tu as marqué en finale et, en plus, deux buts. Il y a 2-0, c’est pas mal engagé, cette histoire."Très bien engagé, même ! En seconde mi-temps, Zagallo fait entrer un attaquant supplémentaire, le jeune Denilson, et la pression brésilienne s’accroit. À la 56, sur un centre de Roberto Carlos au deuxième poteau, Ronaldo reprend au coin des 6 mètres d’une volée monstrueuse à bout portant que Barthez bloque ! C’en est fini du Brésil qui, désormais, n’y croira plus vraiment... Guivarc’h encore seul rate à la 64en bazardant au-dessus un ballon « offert » par Cafu de la tête avant d’être remplacé par Dugarry !, résumera à France Culture Aimé un peu taquin... L’expulsion de Desailly à la 68pour une cisaille sur Cafu n’entamera même pas la solidité défensive française mise à l’épreuve par les quatre attaquants d’unepassée en 4-2-4 avec l’entrée d’Edmundo. Dans les arrêts de jeu, Denilson frappe juste sur le haut de la barre... Sur une dernière course de Duga et un relais de Vieira, Manu Petit inscrit le millième but de l’histoire de l’équipe de France :Ce sera le tube de l’été, avec, la chanson fétiche des Bleus tout au long du tournoi. Saïd Belqola, impeccable, siffle la fin. La France est championne du monde. Une première célébrée par la voix de Thierry Roland :Et puis La Dèche lèvera le trophée en or au milieu de Michel Platini, Jacques Chirac et Lionel Jospin parés de tricolores. Sur les Champs Élysées, l’immense marée humaine black-blanc-beur plébiscitera le président Zidane, dont l’effigie illumine l’Arc de tous les triomphes...