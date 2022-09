Bourigeaud, roi de Rennes

Ce vendredi midi, le Stade rennais a officialisé la prolongation de Benjamin Bourigeaud pour trois années jusqu'en 2026 quelques semaines après avoir vu le milieu excentré commencer sa sixième saison avec le club breton. Si le Nordiste naturalisé breton ne cache pas avoir eu l'envie de découvrir autre chose, il assure vouloir continuer à « écrire l'histoire avec le SRFC » . Une histoire dont il fait déjà partie, avec un statut de légende qui n'est pas usurpé.

« Avoir le soutien de la famille Pinault, ça a joué dans le fait de vouloir rester ici. Quand l'actionnaire veut que tu fasses partie de son équipe les années prochaines... Je n'aurais jamais imaginé ça auparavant. »

Écrire l'histoire

« C'est important d'avoir ce genre de joueur qui ont un vécu pour transmettre l'histoire du club. »

Dans la légende

Par Clément Gavard, à Rennes

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce ne sera jamais l'homme d'un seul club, mais Benjamin Bourigeaud est entré un peu plus dans la légende du Stade rennais et dans le cœur de ses supporters. Ces derniers ont pu sabrer le cidre ce vendredi midi, moment choisi par le SRFC pour révéler un secret de polichinelle : le milieu de terrain est désormais lié aux Rouge et Noir jusqu'en 2026, soit une prolongation de trois ans pour celui dont le bail précédent prenait fin en juin prochain. La bonne nouvelle a été annoncée par son fils Timão, 6 ans, coqueluche d'un public rennais qui l'a vu grandir au fil de ses apparitions sur la pelouse du Roazhon Park après les matchs. Dans une vidéo sur le thème de la rentrée , le blondinet aux cheveux bouclés apparaît en train de bosser les mathématiques et la conjugaison, ce qui lui permet d'écrire un très mignonsur son cahier pour mettre définitivement fin au suspense., a rebondi le paternel quelques minutes plus tard en conférence de presse.Ce n'est pas un joueur qui a prolongé l'aventure dans la capitale bretonne, c'est une famille.Après cinq années passées sur les bords de la Vilaine, les Bourigeaud auraient pourtant pu mettre les voiles cet été. Ces derniers mois, le Calaisien de naissance n'avait pas caché ses envies d'ailleurs, notamment d'un nouveau challenge à l'étranger pour ne rien regretter à la fin de sa carrière, alors qu'Olivier Létang l'avait bloqué en 2019 quand il souhaitait rejoindre l'AS Monaco. Seulement, après une saison 2021-2022 remarquable (12 buts, 16 passes décisives en 48 match toutes compétitions confondues), le milieu excentré, qui s'était associé avec l'agent influent Federico Pastorello au printemps, n'a pas été approché par de grosses écuries européennes, et les dirigeants rennais se sont eux étonnés de n'avoir reçu aucune offre pour leur joueur., a-t-il déroulé en toute transparence.La proposition de contrat du club breton était sur la table depuis le début de l'été, avec un salaire quasiment doublé et la grande volonté de la famille Pinault de conserver un joueur devenu un symbole., a confié Bourigeaud. Lui assure que la frustration de ne pas avoir été approché par des clubs prestigieux est digérée depuis plusieurs semaines, et l'annonce de sa prolongation n'était plus qu'une question de temps., a-t-il précisé.Bourigeaud aurait pu prolonger son bail d'une année pour profiter de la revalorisation, il a choisi deen l'étirant jusqu'en 2026.Le Ch'ti a débarqué en Bretagne à l'été 2017. Il avait 23 ans et 20 matchs de Ligue 1 au compteur ; il a aujourd'hui 28 ans et près de 200 apparitions dans l'élite du football français. Benjamin Bourigeaud a grandi en même temps que le Stade rennais est (re)devenu très ambitieux sur la scène nationale. Le milieu de terrain a connu quatre entraîneurs (Christian Gourcuff, Sabri Lamouchi, Julien Stéphan et Bruno Genesio), quatre présidents (René Ruello, Olivier Létang, Nicolas Holveck, Olivier Cloarec), des crises institutionnelles profondes, des déceptions et surtout beaucoup de joies, de la Coupe de France remportée en 2019, dont il est le dernier « vestige » avec le capitaine Hamari Traoré, aux soirées européennes contre le Betis ou Arsenal, marqué par son but iconique contre Petr Čech., disait d'ailleurs Bruno Genesio ce vendredi.Plus qu'un joueur rouge et noir, Benjamin Bourigeaud est devenu un Rennais qui a su s'imprégner de son environnement, comprendre la ville et ses gens., a souri le nouveau roi de Rennes.La famille, toujours la famille, et celle-ci n'est jamais très loin de « Baja » . À Rennes, il n'y a pas qu'un Bourigeaud, il y en a trois : Benjamin, Timão et Marine Capon, sa compagne et ancienne basketteuse, qui avait raconté leur quotidien et le sien dans une série de quatre cartes blanches données par Ouest-France l'année dernière. Une vie en dehors, une autre sur le terrain. Le mois dernier, Bourigeaud a fait son entrée dans le top 20 des joueurs les plus capés en 120 ans d'histoire du Stade rennais, et il rejoindra Daniel Rodighiero à la 18place avec 226 matchs ce dimanche après-midi, à l'occasion du déplacement des Bretons à Troyes. En fin de saison, il pourrait même intégrer le top 10, alors qu'il lui manque dix réalisations pour s'installer aux côtés des illustres buteurs Walter Kaiser, Laurent Pokou et Alexander Frei (52 buts). Le Stade rennais peut déjà préparer une place à son numéro 14 sur le mur des Légendes.