Que vient faire NEOM dans le foot ?

Les (télé)spectateurs de la finale de la Supercoupe d’Espagne qui opposera le Real au Barça, ce dimanche, ne pourront pas passer à côté de Neom, partenaire officiel de la compétition. Pour les autorités saoudiennes, la promotion de la pharaonique mégapole futuriste, qui doit voir le jour en 2030, passe aussi par le ballon rond.

« Je ne serais pas étonné que dans les mois à venir, qu’on voit des panneaux près de la pelouse faisant la promotion de Neom à Saint-James Park. Les propriétaires sont les mêmes, alors pourquoi s’en priveraient-ils ? »

Le foot, l'outil de communication idéal

Exemple des ambitions démesurées de ce plan : Le projet NEOM avec sa future « cité du futur » baptisé The Line de 460km en longueur, reliée par des transports en commun et véhicules autonomes, qui pourrait accueillir un million d’habitants en 2030. pic.twitter.com/ItkIoZlJpx — FC Geopolitics (@FCGeopolitics) January 6, 2023

« Pour nous, Neom se construit sur notre sang, sur nos os. »

Une image écornée à l'international

Par Achraf Tijani

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Combinaison du mot grec « neo » pour nouveau, et « m » pour « moustaqbal » ( « futur » en arabe), Neom était partout lors de cette Supercoupe d’Espagne. Partenaire officiel de la compétition, le nom de l’entreprise figure sur les panneaux publicitaires en bord terrain, sur le sol devant les virages, et sa police est encore plus grande que le nom du tournoi. C’était par ailleurs la seule chose qui pouvait attirer le regard en dehors du rectangle vert, lors des demi-finales opposant le Real Madrid à Valence , et le Real Betis au Barça , tant l’ambiance du King Fahd Stadium était morne.Le projet de la ville de Neom a été dévoilé en grande pompe par le prince héritier Mohamed Ben Salman, en juillet dernier. Devant être située dans le désert au Nord-Ouest du pays, la ville prendra forme le long d’un axe principal, nommé « The Line » et qui doit faire 170 kilomètres de long. 500 milliards de dollars seront nécessaires pour la construction de cette ville ultra-moderne, sans routes, ni voitures. Et une énorme opération de communication dans le sport roi, pour sa réputation. Il faut en mettre plein la vue au monde entier., a ainsi annoncé Nadhmi Al-Nasr, directeur du projet et ambitieux, le 30 novembre dernier. Et Neom n’a pas attendu la venue du Real et du Barça à Riyad pour mettre un pied dans le football.Il s’est d’abord tourné vers l’Asie. En 2021, un partenariat est signé avec la fédération asiatique de football (AFC), par le biais de Football marketing Asia, le partenaire marketing exclusif de l’instance reine du foot continental. Grâce à ce contrat, toutes les compétitions continentales seront estampillées Neom : Coupe d'Asie 2023, Coupe d'Asie féminine 2022, Coupe d'Asie U23 en Ouzbékistan, matchs de qualification pour la coupe du monde 2022, etc. Les têtes pensantes du projet n’ont aucun mal à assumer leur stratégie. Sur ses réseaux, Neal Coupland, directeur des partenariats, l’admet :Et en ce qui concerne le robinet de dollars qui permettra à la ville de sortir de terre, c’est le même que celui qui a redonné vie à Newcastle : le PIF (Public Investments Fund)., explique Mohamed Badine El Yattioui, professeur en Relations Internationales à l'université américaine des Émirats arabes unis.En matière de promotion d’image, le prince héritier saoudien, MBS, a eu un exemple tout près, chez le voisin qatari. Organisation de la Coupe du monde 2022, rachat du PSG par QSI (Qatar Sports Investments), recrutement des superstars Messi et Neymar, etc. Doha a mis les bouchées doubles dans le football, pour diversifier son économie, et se dissocier de la dépendance aux hydrocarbures., enchaîne-t-il. Sans oublier, la nomination, en mai dernier, de Léo Messi, en tant qu’ambassadeur du tourisme. Un domaine dans lequel le PIF est particulièrement actif. Et comme pour le Qatar, il s’agit de redorer une image bien écornée à l’international. Et MBS le sait.Son projet a failli être mort-né à la suite de l’assassinat du journaliste, Jamal Khashoggi en septembre 2018., avait-il concédé, dans des propos rapportés, en décembre de la même année par le très sérieux. Finalement, investisseurs et partenaires ont passé outre. De quoi inquiéter les 20000 membres de la tribu des Huwaitat qui devront plier bagages, pour laisser le projet se concrétiser., avait déploré en 2020, au, la militante Alia Hayel Aboutiya al-Huwaiti. Le visage de cette contestation, Abdul-Rahim Al-Huwaiti, a été retrouvé mort, chez lui en avril 2020. Les autorités saoudiennes, quant à elles, ont précisé dans un communiqué que c’était lui qui avait ouvert le feu face aux forces de sécurité. Mais dans l’actualité, la victoire retentissante des Faucons face à l’Argentine en Coupe du monde a fait plus de bruit que les revendications de celles et ceux qui ne souhaitent pas quitter leurs terres. De même que les deux titres d’Al-Hilal en Ligue des champions asiatique en 2019 et en 2021. Ce dimanche, les (télé)spectateurs du Clásico ne connaîtront pour la plupart même pas son nom. En revanche, ils verront des dizaines de fois celui-ci : Neom.