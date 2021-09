Pour le Barça, demain c'est loin

Balayé une nouvelle fois par le Bayern à la maison (0-3), le Barça n’a pas encore tourné la page Lionel Messi. Alors que les vieux briscards boitent, les minots commencent à pointer le bout de leur nez, mais la transition s’annonce longue.

Les minots ont encore du boulot

Par Analie Simon

On joue la 73minute au Camp Nou, et l’image est saisissante. Jordi Alba, l’un des symboles du club catalan, vient de céder sa place à Alejandro Baldé Martínez, un gamin de 18 piges issu de la Masia. Complètement cramé, le latéral s’effondre sur le banc, à bout de souffle. Pendant de longues minutes, le joueur de 32 ans semble ne pas réussir à reprendre ses esprits. Non seulement sonné par la leçon de football donnée par le Bayern , l’international espagnol est le symbole d’une génération dorée en plein déclin. Alors que ses jambes ne semblent plus suivre, la mobylette a fait preuve d’une terrible maladresse sur ses centres, incapable de servir Luuk ou Frenkie de Jong dans la surface. Qu’elle semble loin cette époque où chaque ballon apportait son danger, souvent conclu par son pote de toujours, Lionel Messi.Mais voilà, lan’est plus là, et c’est tout un collectif qui souffre, à commencer par le capitaine du navire. S’il a confiéaprès le départ de la légende argentine, Sergio Busquets n’a visiblement pas encore retrouvé ses esprits. Alors que le milieu catalan s’est fait avaler tout cru par le trio Kimmich-Goretzka-Müller, le numéro 5 barcelonais a surtout brillé par sa lenteur au moment d’organiser le jeu, laissant les clés du camion à Frenkie de Jong et Pedri.Mais les maux de Barcelone sont bien plus profonds. Incapables de cadrer une frappe en 90 minutes (contre sept pour le Bayern), les Catalans n'ont pas pu compter sur Memphis Depay ce mardi. Sauveur desen championnat, avec deux buts et une passe décisive, l'ancien Lyonnais est bien trop esseulé en attaque et rappelle que n’est pas Messi qui veut. Si l’Argentin arrivait à sortir le Barça des galères à lui tout seul, ce costume est encore trop large pour le Néerlandais en Ligue des champions, surtout face à des adversaires du calibre du Bayern. Et ce n’est pas la présence de Luuk de Jong à ses côtés, incapable de placer la moindre accélération, qui va rassurer les. Tout juste arrivé du FC Séville, l’ancien du PSV a semblé complètement paumé au milieu de l’arrière-garde bavaroise pour son baptême du feu.Alors que ça a coincé devant, la prestation des défenseurs centraux n’est clairement pas à montrer dans les écoles. Koeman a voulu se rassurer en remettant sa défense à trois ? Il s’est planté une nouvelle fois, parce que Gerard Piqué n’a plus ses jambes de 20 ans et qu’Éric Garcia n’est vraiment pas fait pour un système à trois défenseurs.Le coach néerlandais le sait, le Barça n’est plus l’équipe qui faisait rêver toute l’Europe lors de la dernière décennie. S’il se permet d’allumer son président devant la presse , le technicien néerlandais prépare surtout l’avenir. Ses changements du soir (Baldé, Gavi) ont permis de découvrir les énièmes nouveaux talents de la Masia, qui ont apporté (un peu) plus en un quart d’heure que les vieux briscards en 75. Mais la route vers cette fameuse nouvelle ère, amorcée avec le départ de Messi au PSG, s’annonce longue et sinueuse. Sachant que le club doit faire face à des problèmes économiques monstrueux et des tuiles sur le plan sportif (Ansu Fati, Agüero et Braithwaite sont encore sur le carreau pour quelques semaines), la transition ne va pas s’effectuer d’un claquement de doigt et les supporters barcelonais vont devoir se montrer très patients avant de retrouver un semblant de sourire. À moins de voir les choses autrement : puisqu'il ne peut plus se cacher derrière son petit génie, le Barça n'a désormais plus d'autres choix que de lancer un vaste chantier.