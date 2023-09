« Le football devient moins juste et moins intéressant »

En avril dernier, un nouveau syndicat de clubs professionnels émergeait dans le paysage du football européen. L'Union of European Clubs, représentée par le Français William Martucci, revendique donner une voix aux 1500 clubs professionnels européens et promouvoir un football plus équitable. De quoi susciter l'ire de Nasser al-Khelaïfi, président du rival de l'European Club Association.

Monsieur Martucci, pourquoi avoir créé un nouveau syndicat de clubs professionnels ?

Il y a tout d’abord un constat au niveau de la gouvernance. Sur plus de 1500 clubs professionnels en Europe, l’European Club Association compte plus de 400 membres, et seuls 137 ont un droit de vote sur les décisions qui comptent pour l’avenir du foot européen. Parmi ces 137, les voix des 6 principaux championnats comptent autant que celles des 49 autres réunis. Parmi ces 137, 24 clubs ont un réel pouvoir décisionnaire. Les gros clubs organisés au sein de l’ECA poussent pour des réformes plus élitistes qui les avantagent. Il faut donc un syndicat qui ferait contrepoids pour aider l’UEFA. Il y a également un constat sportif : l’équilibre compétitif se dégrade à la fois entre les clubs au sein des championnats nationaux et entre ces championnats à l’échelle européenne. Le football devient donc moins juste et moins intéressant.

📈La majorité des championnats européens sont dominés par un, deux ou trois clubs Ca n'a pas toujours été le cas : des choix ont rendu les compétitions prévisibles et exclu des villes, régions et pays entiers du football "qui compte" L'UEC (@clubs_union) est une solution 1/3 pic.twitter.com/lKD3g5ZuxY — Caméra Opposée (@camera_opposee) August 16, 2023

Les menaces de la part de Nasser al-Khelaïfi, mises à exécution avec l’exclusion de l’Union saint-gilloise de l’ECA, sont-elles un frein pour votre projet ?

L’Union saint-gilloise s’est impliquée très tôt dans notre projet, raison pour laquelle elle subit des menaces et pressions de l’ECA. Ces dernières peuvent faire craindre à certains de se retrouver hors de la structure de gouvernance officielle du football européen. L’ECA essaye de nous faire passer pour des dissidents, à l’image des gens derrière le projet de Superligue. C’est tout l’inverse : nous voulons nous inscrire dans la gouvernance du football européen avec l’UEFA, en la protégeant. Les clubs n’ont rien à perdre à nous rejoindre malgré les pressions qu’ils peuvent subir.

Les gros clubs veulent mettre dans la tête de tout le monde que s’ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent, ils peuvent faire éclater le système à tout moment. William Martucci

Quelles furent les conséquences de cette épée de Damoclès que représente la Superligue sur les négociations concernant le nouveau modèle de Coupe d’Europe pour la période 2024-2027 ?

La Superligue joue le même rôle depuis 30 ans, celui d’une menace pour l’ensemble de l’écosystème. Les gros clubs veulent mettre dans la tête de tout le monde que s’ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent, ils peuvent faire éclater le système à tout moment. Sans cette menace, moins de réformes élitistes passeraient. Tout repose sur cette menace.

Les clubs plus modestes peuvent-ils s’estimer lésés par ce nouveau format ?

À chaque réforme qui gonfle les revenus des gros clubs, finalement, ce sont des villes, des régions, voire des pays entiers qui voient leur chance de participer au football de très haut niveau diminuer un peu plus. Et ce sont aussi des championnats qui deviennent encore plus prévisibles et donc encore moins intéressants à suivre. Finalement, c’est tout le modèle européen qui se fissure comme ça doucement. Même si le pire a été évité, c’est encore une fois un nouveau pas dans la mauvaise direction.

Comment concilier les intérêts de clubs de Premier League, dont les droits télévisuels sont très importants, avec des clubs issus de championnats dont les droits TV sont beaucoup plus faibles ?

Pour tous ces clubs, se hisser au sommet de la pyramide sans se mettre en danger financièrement est devenu presque impossible. Dans leur championnat, les quelques clubs les plus riches monopolisent les places qualificatives à l’Europe. C’est un cercle vicieux, puisqu’ils en tirent des revenus supplémentaires, limitant ainsi le mérite sportif. L’intérêt de casser ce cercle vicieux est le même que ce soit en Angleterre ou en Lettonie. C’est pour ça qu’on a besoin des fans et des médias pour que les choses bougent. Il faut que tout le monde comprenne ce qu’ils y jouent. Finalement, c’est l’intérêt général contre l’intérêt de quelques-uns. La gouvernance actuelle du football européen n’est pas du tout démocratique.

Plus d’incertitude et de mobilité dans la hiérarchie sportive, c’est plus de gens qui peuvent y croire et plus d’émotions finalement.

L’essor de la multipropriété ne va pas dans ce sens…

Quand un club moyen devient la propriété d’un club plus gros, il risque de devenir un club satellite. Ça peut le protéger d’éventuelles descentes, mais il ne peut plus évoluer dans la hiérarchie. Les positions se retrouvent donc figées, ce qui est à mon sens contraire à l’esprit du sport.

Dans un monde utopique, quelles mesures désireriez-vous voir mises en place ?

Des mesures pourraient exister, comme un plafond salarial ou une taxe de luxe. Une partie des revenus de sponsoring et de billetterie pourrait être mise dans un pot commun, comme cela se fait aux États-Unis. Mon rêve est que le football de club retrouve un sens, que ceux qui travaillent mieux soient mieux récompensés. Plus d’incertitude et de mobilité dans la hiérarchie sportive, c’est plus de gens qui peuvent y croire et plus d’émotions finalement. Le jeu a progressé de manière spectaculaire ces dernières décennies, mais l’intensité compétitive a baissé. L’objectif est de voir ces deux aspects conjugués.

