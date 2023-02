Il était censé être le guide de son équipe, le maillon fort d’un club qui comptait bien passer par la fenêtre pour arriver en quarts de finale de Ligue des champions puisque la porte paraissait fermée à double tour. Finalement, il en a été le symbole de l’impuissance. Une fois n’est pas coutume, en montrant un peu trop d’engagement, Randal Kolo Muani a en quelque sorte laissé tomber ses partenaires ce mardi soir lors du huitième de finale aller disputé à domicile contre Naples. Pris en tenaille par des Italiens impressionnants de maîtrise, l’Eintracht Francfort a en effet vu son attaquant fétiche disparaître dans la défense adverse… puis dans le vestiaire sans attendre le coup de sifflet final, pour prendre sa douche bien avant tout le monde (58e).

Bah voila on parle de Kolo Muani au PSG il fait tout pour leur faire passer l'envie. Il a tout compris. — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) February 21, 2023

Car juste avant l’heure de jeu, au moment de se faire déposséder du ballon à la fin d’un raid solitaire inachevé, le Français y est allé fort pour éviter de perdre la sphère. Résultat : les crampons de sa chaussure droite se sont gentiment enfoncés sur la cheville de l’imprenable Frank Zambo Anguissa, qui a logiquement crié de douleur. Au sol et (légèrement ?) blessé sur l’action, l’attaquant a écopé d’un carton rouge qui le privera du match retour. Le quatrième de sa jeune carrière (deux expulsions avec Boulogne-sur-Mer en 2019-2020, une en Bundesliga cette saison), mais aussi et surtout sa première véritable soirée galère depuis plusieurs mois.

Plus Kolo Touré que Kolo Muani

Au paradis depuis son arrivée en Allemagne, et encore davantage depuis la Coupe du monde, Kolo Muani a pris une nouvelle dimension à un rythme d’enfer ces dernières semaines. Au fil des buts marqués et des passes décisives servies, l’avant-centre est devenu l’un des principaux joueurs à suivre. Mais voilà, la trajectoire d’un sportif de haut niveau n’est jamais complètement linéaire et l’ancien Nantais l’a encore compris. Pourtant, la rencontre ne démarrait pas si mal pour lui et ses potes. Déterminé et enthousiaste, l’international faisait ce qu’il a l’habitude de faire lors des premières minutes. Et puis finalement, la tendance du moment est rentré dans le rang et a souffert de la comparaison avec une autre hype dénommée Victor Osimhen : un seul tir à trois (zéro cadré à deux), un duel aérien gagné à deux et aucun but à un. Sans parler du penalty obtenu par le Nigérian… Statistiques implacables au niveau des actions décisives et de la capacité à se faire dangereux, même si les deux hommes ne sont pas entourés de la même manière.

🏆 #UCL #FRANAP 🇫🇷 Première occasion pour Francfort et pour Kolo Muani ! 😏 Sympa ce sombrero pic.twitter.com/cNXuoFCBkZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 21, 2023

Rien de grave, toutefois : à 24 ans, le finaliste du Mondial aura le temps de disputer d’autres huitièmes de C1 et de prouver qu’il est à la hauteur de cette compétition. Il vivra également d’autres déconvenues de ce genre, beaucoup de parties cauchemardesques et plusieurs périodes sombres. Cela fait partie de la construction du footballeur, ces petits malheurs éphémères le rendent même bien souvent meilleur. À condition, évidemment, de digérer et de relever la tête afin de vivre de plus belles heures. Vu comme le bonhomme a avalé la déception argentine, l’inquiétude n’est pas franchement au rendez-vous. En attendant, le natif de Bondy peut peut-être espérer soigner son moral en observant ses Canaris battre un club italien en Coupe d’Europe. Qui sait ?