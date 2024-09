Comment un blog sur le foot brésilien est devenu le conseil du PSG, Bayern ou City ?

Il s’appelle Frédéric Fausser. En 1994, lors de la finale du Mondial, il supporte l’Italie. Et tombe finalement amoureux du Brésil en voyant au JT les scènes de joie consécutives au tir au but raté par Baggio. Successivement, il apprend le portugais en lisant la presse, prend contact avec un correspondant foot au Brésil via Onze Mondial, lance Samba Foot, blog 100% dédié au foot brésilien, en fait un site internet avant d’imaginer le trophée du Samba d’or, décerné à partir de 2008 au meilleur joueur brésilien évoluant en Europe. Puis en 2013, intervient le coup de fil qui va changer sa vie : le Paris SG lui demande s’il peut créer et développer un compte Twitter pour les fans du club parisien au Brésil. Dix ans plus tard, Samba Foot est devenu Samba Digital, gère les réseaux à l’étranger d’une cinquantaine de clubs de foot, mais aussi de la FFF, d’équipes NBA ou des franchises NFL comme les Kaizer Chiefs et les Miami Dolphins. Entretien avec son président fondateur, de passage en France, dans le nouvel épisode de notre podcast Alternative Football.

