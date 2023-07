PSG, Parc des Princes, Stade de France : c'est quoi, au fait, un bon stade de foot ?

L’histoire est maintenant bien connue et documentée : le Paris SG souhaite rénover le Parc des Princes pour l’agrandir. Problème : il ne souhaite pas faire de tels investissements sans en être propriétaire. Sauf que la mairie de Paris ne souhaite pas vendre ce monument historique de la ville. Alors les dirigeants qataris regardent ailleurs. Et ont déposé un projet de rachat et/ou concession du Stade de France. Dossier retenu a-t-on appris début juillet. L’occasion idéale de s’intéresser aux dessous du fonctionnement des stades, leur business, leurs problématiques, etc. Pour y voir plus clair, Alternative Football a convié à son micro Gaël Caselli, vice-président sports d’AEG Europe, entreprise spécialisée dans l’organisation de plus de 22 000 événements musicaux, sportifs et de divertissements partout dans le monde, également gestionnaire de 356 lieux dont quelques stades comme l’O2 Arena à Londres, le Staples Center à Los Angeles ou la Mercedes Benz Arena à Berlin.

🏟️ Le PSG au Parc des Princes ou au stade de France : mais c'est quoi, au fait, un bon stade de foot ? 🎙️ Début de réponse ici avec @caselli_gael , vice président Sport Europe de @AEGworldwide , dans le nouvel épisode de notre podcast @AltFootballOFF ➡️https://t.co/X94ro2yTeS pic.twitter.com/9dj3DIieLz — SO FOOT (@sofoot) July 26, 2023

➡️ Disponible sur Apple ➡️ Disponible sur Spotify ➡️ Disponible sur Deezer

Bonne écoute. Et à la rentrée pour une nouvelle saison d’Alternative Football (désormais sur Twitter) !

À l'OL, la guerre de succession