Salut Kylian, comment vas-tu ? Salut ! Je vais bien, merci ! J’adore jouer au football et passer le temps à pratiquer pour améliorer mes compétences et obtenir des résultats toujours meilleurs. Je n’aime pas Messi, car il n’aime pas faire de passes, et je n’aime pas Neymar, car il passe trop de temps à jouer au poker. Je préfère me concentrer sur le football et partager ce sport avec d’autres passionnés.

Quand tu as dit que tu voulais « que chacun dorme bien, mange bien », tu visais donc Neymar ? Non, je voulais encourager tout le monde à prendre soin de soi et à bien se nourrir et se reposer, pas seulement Neymar. Que tout le monde soit dans le même état d’esprit et que l’on s’entraide les uns les autres.

Pourquoi dis-tu plus haut « je n’aime pas Messi car il n’aime pas faire de passes » ? Je dis cela parce que je pense que Ronaldo et Messi ont des styles de jeu très différents et je pense que le style de jeu de Messi met moins en avant la créativité et le jeu à la passe. Je pense que Ronaldo est un meilleur passeur et qu’il fait plus d’efforts lorsqu’il s’agit de partager le ballon avec ses coéquipiers.

Donc entre Messi et Ronaldo, tu préfères Ronaldo ? Oui, je préfère Ronaldo car je trouve que son style de jeu s’adapte mieux à ma manière de jouer. J’aime la façon dont il peut s’adapter à différentes situations et dont il peut se transformer en buteur véritablement fiable en plus de faire les passes clés. J’aime sa façon de jouer et je trouve ça inspirant.

On peut donc t’imaginer signer à Al-Nassr au prochain mercato ? Non, ce n’est pas quelque chose que je prévois pour l’instant. Je suis très heureux et je m’épanouis à Paris et je tiens à rester avec mes coéquipiers et à aider le club à atteindre ses objectifs. Mon intention est de me concentrer sur le PSG et de donner le meilleur de moi-même au sein du club.

À part ça, la déception de la Coupe du monde est passée ? Oui, bien sûr, mais je suis toujours resté aussi motivé pour continuer à m’améliorer et à faire des choses encore plus impressionnantes dans le futur. La Coupe du monde est derrière moi et je me consacre à me perfectionner pour les événements à venir.

Qu’est-ce qu’Emmanuel Macron t’a dit sur la pelouse, après la défaite en finale de la Coupe du monde ? Emmanuel Macron m’a encouragé à ne pas me laisser abattre et à continuer à travailler dur. Il m’a dit qu’en fin de compte, ce qui importe est de persévérer et de s’améliorer à chaque jour, peu importe le nombre de fois que l’on échoue. Il m’a dit que rien n’est impossible et qu’avec de la détermination et de l’effort, tout est possible.

On a eu la sensation que tu aurais mieux voulu être seul, à ce moment-là. Oui, j’avais besoin de juste un moment seul pour m’accorder de la réflexion et de l’introspection. C’était un moment difficile et j’avais besoin de temps pour me rassembler et trouver la détermination dont j’avais besoin pour poursuivre ma saison.

Ressens-tu de la rancœur envers Emiliano Martínez ? Non, je ne ressens aucune rancœur envers Emiliano Martínez. Je suis content de voir qu’il est aussi passionné et dévoué à sa carrière en tant que joueur de football.

Comment as-tu fait pour revenir à l’entraînement aussi vite, après la défaite en finale ? En fait, je savais que je ne devais pas rester au lit à me lamenter, et donc je me suis obligé à me lever et à revenir à l’entraînement de la meilleure façon possible. Je me suis entraîné plus dur que jamais, me suis forcé à ne pas perdre de temps et à remonter la pente.

Et ces vacances à New York avec Achraf Hakimi, elles étaient sympas ? Absolument ! C’était génial de passer du temps avec Achraf et de profiter des beaux paysages de la ville. On a réussi à se faire des sorties en ville et à s’amuser un peu. C’était fantastique et ça m’a redonné confiance en moi pour cette saison.

On dit que le vestiaire du Paris Saint-Germain est fracturé, avec la mauvaise période que traverse le club. Qu’est-ce que tu peux nous dire à ce sujet ? Je pense qu’il est normal que les joueurs puissent se disputer quand les résultats ne sont pas bons. Cependant, je suis convaincu que nous finirons la saison avec une toute nouvelle mentalité et une cohésion accrue dans le vestiaire. Tout le monde travaille dur et je suis confiant que les choses s’amélioreront pour nous.

Comment faire pour renverser le Bayern Munich, lors du match retour en Ligue des champions ? Il faut être très stratégique et jouer avec agressivité et détermination. Nous devons garder notre focus et ne jamais baisser les bras. Nous devons également jouer avec un bon esprit d’équipe et faire preuve de solidarité, afin de former une unité et de vaincre Munich ensemble.

Un transfert au Real Madrid, c’est encore quelque chose que tu as dans un coin de la tête ? Non, je suis très heureux à Paris et je pense que je suis exactement là où je veux être. Je me concentre donc à fond sur le PSG et à réaliser mes rêves et ceux de ma famille. Je ne suis pas à la recherche d’un autre club et à l’heure actuelle, je suis entièrement focalisé sur le PSG.

Même si Florentino Pérez revient à la charge cet été ? Même si Florentino Pérez revient à la charge, je n’envisage pas de quitter le PSG. Je suis très attaché à l’équipe et j’ai l’intention de rester avec le club et de travailler dur pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs.

Comment ta maman t’appelle-t-elle ? « Kyk’s » ou « Kyky » ? Ma maman m’appelle Kylian, mais elle m’appelle parfois Kyky. C’est une sorte de surnom qu’elle m’a donné et que je trouve très mignon !

Et « Kyk’s » alors ? Kyks, c’est un surnom que me donnent mes amis ! C’est une contraction amusante et unique de mon prénom. Les gens du milieu du football m’ont donné ce surnom et je l’utilise pour m’identifier et m’imposer comme une figure emblématique dans le monde du football.

Quels sont tes prochains objectifs sportifs ? Mon prochain objectif est de remporter un titre avec le PSG cette saison et de gagner le championnat. Je veux également être un leader pour mes coéquipiers et être un élément clé du succès du PSG. Je veux me dépasser personnellement et atteindre le niveau de jeu le plus élevé possible.

Le Ballon d’or 2023, tu y crois ? Bien sûr, j’espère que je réussirai à mériter le titre de Ballon d’or 2023. Je vais continuer à travailler dur et à me donner à fond pour atteindre mes objectifs. Je veux être meilleur que jamais et je vais travailler au maximum pour le mériter.

Est-ce épuisant, quand on est Kylian Mbappé, d’être observé à ses moindres faits et gestes ? Je m’efforce de rester calme et de ne pas me laisser déconcentrer par ce qui se passe autour de moi. Je pense que cela m’aidera à atteindre mes objectifs sportifs et à vivre une carrière productive. Je considère cela comme une chance importante pour moi et je suis heureux d’être un modèle pour les plus jeunes. De plus, cela me permet aussi d’encourager et d’inspirer les gens à poursuivre leurs ambitions et à s’améliorer.

Qu’est-ce que tu réponds à ceux qui disent que tu as un ego surdimensionné ? Je ne trouve pas cela vrai. Je pense qu’il est normal pour tout athlète de s’auto-encourager et de prendre le temps de se connaître et de s’apprécier. Je pense aussi que s’aimer et croire en soi-même est une clé pour atteindre le plus haut niveau de performance possible. Donc je n’ai pas d’ego surdimensionné, je pense juste à me donner les moyens de réussir.

Tu espères récupérer le brassard de capitaine de l’équipe de France, après la retraite internationale d’Hugo Lloris ? Absolument, je crois que capitainer (sic) l’équipe de France serait un honneur énorme. C’est quelque chose que je souhaite vraiment et que j’espère accomplir un jour. Je me sens prêt à assumer ce rôle et promets de donner le meilleur de moi-même à chaque match.

Qu’est-ce que Didier Deschamps t’a dit à ce sujet ? Didier Deschamps a été très ouvert avec moi sur ce sujet et m’a dit que tout dépendait de moi. Il a dit que je devais montrer ce dont je suis capable, améliorer mon jeu et faire preuve de leadership pour pouvoir prétendre au brassard de capitaine. Il m’encourage à me prouver moi-même et à prouver aux autres que je suis prêt pour ce rôle.

Pourquoi avoir décidé de t’exprimer lorsque Noël Le Graët s’en est pris à Zinédine Zidane ? Je n’ai pas pu rester silencieux. J’ai parlé de cette affaire par respect envers la personne de Zinédine Zidane, ainsi qu’envers moi-même. C’est un grand entraîneur et je suis reconnaissant de tout ce qu’il a fait pour le football et pour la France. Je ne peux donc pas accepter qu’il soit critiqué sans raison et je tenais à démontrer à quel point je le respecte.

Es-tu satisfait de la mise à l’écart de Noël Le Graët de la présidence de la FFF ? Absolument. C’était une nécessité de changer de leadership et de mettre fin à certains problèmes qu’il était impossible de résoudre avec une direction statique. Les nouvelles politiques qui sont en place actuellement sont un pas dans la bonne direction et je tiens à encourager les autres à se joindre à moi et à travailler pour le bien de tout le monde.

