« Metro : this way ! », les mascottes inattendues du Mondial au Qatar

Issa a deux minutes de répit. Deux minutes précieuses où, sur ce quai de la station Education City, il peut poser son mégaphone, respirer un coup et apprécier le silence. Posté sur un petit promontoire, il est le premier visage que les supporters croisent en sortant du métro, le premier qui leur indique de sa grosse main en mousse quelle direction suivre, à savoir cet escalator qui les mènera vers un autre de ses collègues, puis un autre, puis encore un autre et ainsi de suite jusqu’à leur place à l’intérieur du stade. Un pion dans ce gigantesque dispositif d’assistance (voire d’assistanat) mis en place par les organisateurs. « Je pense qu’on est utile, oui, bien sûr. Guider et accompagner les gens qui viennent du monde entier dans un pays qu’ils ne connaissent pas, c’est toujours utile », assure ce Kenyan de 36 ans, qui, lui, ne connaît pas grand-chose de plus du Qatar, si ce n’est ces souterrains et le chemin qui le mène jusqu’à son logement en périphérie.

Un autre métro arrive, déversant une nouvelle fournée de fans français et tunisiens. Issa reprend alors son mégaphone, redresse son gros doigt blanc et reprend du service. « Stadium : this way ! Stadium : this way ! Stadium : this way. » En face, son public éphémère lui renvoie un sourire ou un pouce tendu. Tout le monde semble sur la bonne voie ? Il change alors de registre pour lancer un « Ohé, ohé, ohé, ohé ! Stadium, this way… » Une partie de la foule continue avec lui le chant.« Tu vois ? C’est plutôt sympa comme job, continue-t-il.Au début, je pensais que j’allais m’ennuyer, je n’avais pas imaginé que les gens seraient aussi réceptifs et bienveillants. Ils font la fête avec nous, sont heureux parce que c’est la Coupe du monde, et tout se passe bien. » De fait, cette armée de « gros doigts » , chargées de drainer les flux de supporters, est devenue en quelques jours les mascottes officieuses de ce Mondial, faisant presque oublier la raie-fantôme La’eeb. Que ce soit sur les réseaux ou IRL, les scènes où les fans jouent avec ces femmes et hommes-panneaux sont récurrentes. Certaines nationalités plus que d’autres. « J’ai bien accroché avec les Anglais, ils sont marrants et ont du coffre. Après, je ne suis peut-être pas objectif : je fais plus attention à eux parce que j’ai envie d’aller vivre à Londres plus tard », reprend Issa, qui a signé un contrat pour la durée du Mondial avant de retourner chez lui à la fin de la compétition.

Des fois, on se demande à quoi ça sert d’indiquer le chemin alors qu’on voit très bien le stade d’ici et que tout est délimité par les barrières.

Drop the gimmick

Des histoires comme celle d’Issa, il y en a tous les 20 mètres. Pour ce gros mois d’affluence, la FIFA a recruté – directement ou via des agences d’intérim – des milliers d’agents de mobilité, disponibles 8 à 10 heures par jour. Chaque matin, ils se retrouvent parachutés toujours au même point dans Doha, que ce soit à une station de métro, à proximité des stades ou sur les attractions que sont le Fan Festival de la Corniche ou le Souk Waqif. « Il y a plein de gens qui prennent des photos avec nous, rapporte Joana, croisée aux alentours du stade Ahmad bin Ali. Ça fait passer le temps plus vite, parce que c’est vrai que des fois on se demande à quoi ça sert d’indiquer le chemin alors qu’on voit très bien le stade d’ici et que tout est délimité par les barrières. » Et puisque la foule n’est pas encore compacte, la Philippine s’est postée à côté de ses deux copines et compatriotes pour papoter et profiter des sons du DJ installé un peu plus loin.

Ces agents n’ont aucune vocation à intervenir en cas d’incident. Leur seule arme, un sourire communicatif, parfois surjoué. « Quand nos patrons ont vu comment les choses se passaient avec le public, ils nous ont dit d’aller à fond là-dedans, de répéter« Welcome »quand les gens arrivent ou de faire des chants de stade sur leur retour », confirme le Bangladais Musamel. Une animation à moindre frais qui prend la forme de chorégraphies, de vannes ou d’échanges qui, mis bout à bout sur les réseaux sociaux, donne une image positive du vivre-ensemble au Qatar, là où on promettait une ambiance aseptisée. Ainsi, on peut croiser un de ces « Marshalls » inviter un petit garçon à prendre momentanément sa place pour qu’il puisse lui aussi donner du « Metro : this way ! » avant de tenter une impro comme Hakuna Matata. Ailleurs, ce sont trois vestes bleues qui constituent un air band en feignant de jouer de la guitare avec leur matériel et en faisant tourner les messages automatiques en boucle sur leur mégaphone. Plus loin, d’autres prennent la pause avec des Croates à la thobe à damier. L’incarnation de ces symboles tombés du ciel : Aboubakar Abbass, surnommé Metro Man et objet de plusieurs sujets dans les médias internationaux. Sur sa chaise d’arbitre de tennis postée à la sortie du Souk Waqif, ce Kényan est devenu une bête de foire dont les passants exigent parfois qu’il répète son petit numéro. Le garçon s’est même retrouvé invité en bord de pelouse lors du match Angleterre-USA pour balancer un gimmick repris par tout le stade. L’occasion était trop belle pour le Qatar d’humaniser ceux qui étaient au départ censés effectuer des tâches de robot.