Cantona, Beckham, OM 93... Découvrez la collection photos So Foot de novembre

#1 – Messi s’envole contre Manchester, C1 2009

« La Pulga », un surnom qui lui a été donné à cause de sa petite taille et pourtant, ce soir de finale de Ligue des Champions 2009, « la Puce » s’est envolée à plus de 2m70 du sol, soit – considérant son mètre 70- une détente sèche de 1 mètre. L’équivalent d’un joueur de NBA quand il dunke. Dans ce match, fondateur d’une des plus grandes rivalités de ce sport, s’opposait le Barça de Leo Messi au Manchester United de Cristiano Ronaldo. Score final : 2-0. Dont ce but hors du temps, moment suspendu, sorte de faille spatio-temporelle, de l’Argentin, une des premières pierres dans la construction de sa statue de légende vivante. La preuve : il remporte son premier Ballon d’or la même année.

Commander ce tirage

#2 – Photo d’équipe de l’Olympique de Marseille, Finale 1993

En 1955 est créée la coupe d’Europe des clubs champions, et pendant pratiquement 30 ans, pas un club français n’a réussi à décrocher la timbale. Après les échecs de Reims dans les années 50 et de Saint-Etienne dans les années 70, c’est la génération dorée de l’Olympique de Marseille -avec (par ordre d’apparition, de gauche à droite, en commençant par le haut) Fabien Barthez, Franck Sauzée, Marcel Desailly, Eric Di Meco, Jocelyn Angloma, Didier Deschamps, Basile Boli, Alen Boksic, Jean-Jacques Eydelie, Rudi Völler et Abedi Pelé- qui, ensemble, va enfin parvenir à soulever ce mythique trophée. Et de quelle manière ! Avec un magnifique coup de casque rempli de rage de Basile Boli qui, comme Eric Di Meco et Abedi Pelé, avait encore la finale perdue aux tirs au buts de 1991 en travers de la gorge. Un Marseille vengeur qui permet enfin à la France de ne plus être maudite !

Commander ce tirage

#3 – La joie d’Eric Cantona et David Beckham, 1996

Les années 90 de Manchester United, une époque formidable. Sir Alex Ferguson était au sommet de son art. Il rafle avec sa génération dorée 92 ses 5 titres de PL, 4 FA Cup, 1 Ligue des champions, une Supercoupe d’Europe, etc, etc, etc. Parmi ses principaux protagonistes : Eric Cantona et David Beckham, le premier par son charisme et sa fougue sur le terrain, l’autre pour sa patte droite extraordinaire. Tous deux célèbrent ici une reprise de volée, cette fameuse patte droite de David Beckham contre Liverpool, à la suite d’un contrôle parfait d’Ole-Gunnar Solskjaer. Plus tard, ils rejoindront en 2ème et 3ème position le Hall of Fame de Manchester pour l’empreinte indélébile qu’ils ont laissé sur l’histoire du club.

Commander ce tirage

#4 – La rage de Thiago Silva et Marquinhos, 2018

Une image pour le moins expressive. Campagne de coupe d’Europe 2018. Le PSG est mal embarqué après une défaite contre Liverpool, deux matchs nuls contre Naples et une seule petite victoire à Belgrade. Le club parisien affiche donc seulement 5 points avant la 5ème journée et la réception du Liverpool de Klopp, Mané, Firmino et Salah au Parc des Princes. Cette célébration d’O Monstro et Marquinhos en dit long sur l’état d’esprit de guerrier des joueurs de la capitale durant ce match. Car ce n’est pas un but qu’ils célèbrent, mais bien un renvoi aux six mètres, à la suite d’un retour défensif réussi de Marqui sur l’attaquant égyptien. Paris remporte finalement ce match (2-1) et finira premier de son groupe. Malheureusement les vieux démons parisiens refont surface et ils se feront éliminer dès les 1/8ème de finale face à Manchester United.

Commander ce tirage

Bonus T-Shirt

Voici notre nouveau t-shirt ! Un concept qui on l’espère vous plaira autant qu’il nous plaît. Directement inspiré du magnifique t-shirt qu’on voit partout de La plateforme du bâtiment, véritable must-have sur tous les chantiers. Forcément, on était obligé de le revisiter à notre sauce avec les logos relookés de tous les plus grands clubs du monde.100% pro.

Commander ce t-shirt

Govou : « Ça fait des années que Lyon se laisse aller »