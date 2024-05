Les notes de Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité

Léa

Après le confort, elle s’est mise d’un coup à être la meilleure sur les épreuves et la leader stratégique des ex-Jaunes. C’est un peu évident que c’est une jumelle de Léa qui a pris le relais après la nuit à l’hôtel, non ? En plus, le fait qu’elle soit toute propre à cause de la douche est une très bonne excuse pour camoufler la vérité… #illuminati.