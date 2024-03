Jeune équipe de France recherche un 10 mortel

Orpheline d’Antoine Griezmann pour affronter l’Allemagne et le Chili, l’équipe de France, au-delà de perdre l’un de ses leaders de vestiaire les plus indéboulonnables, sera surtout amputée de son plus grand créateur offensif. S’il évolue dans un rôle plus reculé depuis plusieurs mois, son influence n’a fait que grimper. Aux Bleus de trouver la clé.

Comment jouer juste sans chef d’orchestre ? C’est la question qui se pose depuis l’annonce du forfait d’Antoine Griezmann pour la première trêve internationale de 2024. Habituée à profiter de la création et des décalages qu’il est capable de créer, l’équipe de France va devoir se réinventer et apprendre à vivre sans lui, puisque, touché à la cheville, le vice-capitaine des Bleus va manquer ses premiers matchs sous la tunique tricolore depuis juin 2017. Une absence dommageable pour les hommes de Didier Deschamps, tant Grizou a pris de l’épaisseur au fil des ans et tant il s’est affirmé comme le leader technique des champions du monde 2018. Sans oublier tout de même que perdre Griezmann, c’est aussi perdre un leader de vestiaire comme le rappelait Warren Zaïre-Emery, encore novice à Clairefontaine, en conférence de presse. « C’est un peu l’ancien ici. Il parle et donne des conseils à tout le monde », a avoué la pépite parisienne devant les micros. Si Didier Deschamps s’est autant attaché à son chouchou depuis sa première cape en 2014, c’est surtout qu’il sait pertinemment ce qu’apporte son numéro 7, revitalisé par un Mondial qatari flamboyant.

Antoine Griezmann has created more goal chances (18) and registered more expected assists (2.94) than any other player in the 2022 World Cup. No other footballer also has more assists in the tournament (3). – Opta pic.twitter.com/o5guzWwjju — EuroFoot (@eurofootcom) December 11, 2022

Difficile pourtant de se rendre compte de l’impact qu’une absence d’Antoine Griezmann peut avoir sur l’équipe de France, tant la bande de Deschamps a vécu aux crochets (non pas de Dembélé mais) du Mâconnais depuis sept ans maintenant. Pour cela, peut-être faut-il regarder ce qu’il se passe du côté de l’Atlético de Madrid lorsque l’ancien de la Real Sociedad n’est pas sur la pelouse. Cette saison, Griezmann n’a manqué que cinq matchs des siens, dont quatre sur blessure, pour deux victoires, un nul et deux défaites. Deux revers au cours desquels les Colchoneros n’ont su inscrire ne serait-ce qu’un seul but et un nul contre une équipe d’Almería qui a dû attendre le week-end dernier pour obtenir son premier succès de la saison. Un manque de flair offensif que résumait bien Diego Simeone lorsque son poulain était en pleine bourre l’an dernier : « Quand lui se sent bien, on joue un football différent. »

« On aménagera un peu différemment »

Avant même d’avoir regoûté à cette désagréable sensation de devoir s’en priver, Didier Deschamps a donc déjà prévenu les observateurs : à Lyon, il ne faudra pas s’attendre à voir la même équipe de France que d’habitude. « Avec les qualités d’Antoine dans son registre, on ne pourra pas trouver un joueur avec ses caractéristiques. Quand on sait l’influence d’Antoine, un remplacement poste pour poste est impossible ou très très très difficile. On aménagera un peu différemment », a ainsi lâché le sélectionneur, avant même l’officialisation du forfait de son homme à tout faire. Même son de cloche dans les rangs tricolores. Si Aurélien Tchouaméni a souligné que « tout le monde va devoir élever son niveau (sic) », son compère du milieu de terrain Adrien Rabiot concédait qu’il faudrait certainement « animer différemment et peut-être avec un jeu moins débridé ».

L’animation, justement, ce sera la grande inconnue d’un onze forcément inédit au coup d’envoi. Sans la « magie pour trouver des passes et se mettre dans des espaces » de Grizou, dixit Rabiot, le danger pourrait venir de partout, ou de nulle part. Avec plusieurs milieux aux profils similaires de ratisseurs comme Tchouaméni, Youssouf Fofana ou Eduardo Camavinga (bien que pétris de talent balle au pied) et d’autres comme Rabiot, Zaïre-Emery et Mattéo Guendouzi, plus enclins à se projeter qu’à distribuer, la crainte d’un statu quo sans idée dans l’entrejeu est envisageable. Au contraire, pour que le danger et les coups de génie puissent venir de partout, il faudra donc que les Français s’attellent à un dépassement de fonction quasi permanent.

Nkunku, l’absent qu’on aurait voulu voir

Finalement, la solution idoine pour ces Bleus se trouve peut-être à l’infirmerie des Blues de Chelsea. Malgré son faible nombre de capes internationales (10), Christopher Nkunku est sans doute celui qui a le plus montré dans un rôle de créateur en équipe de France. Si Griezmann est redescendu d’un cran sur le terrain depuis le Mondial, l’ancien joueur de Leipzig possède aussi cette capacité de venir toucher des ballons dans le rond central pour jouer face au jeu par la suite. Adrien Rabiot a bien mis en avant sa capacité à faire le lien entre l’attaque et la défense, mais il a aussi eu la lucidité de préciser qu’il ne le faisait « pas avec les qualités d’Antoine ». La menace pourrait alors venir des joueurs de côté. Après tout, Kylian Mbappé est habitué à être l’un des plus gros créateurs d’un PSG parfois adepte de la somnolence et qu’il réveille régulièrement, tandis qu’Ousmane Dembélé a évolué dans une position hybride et axiale face à la Real Sociedad lors du huitième de finale retour des Parisiens en Ligue des champions. Quoi qu’il arrive, si quelqu’un veut montrer qu’il est prêt à relever le défi, qu’il le fasse vite ou se taise à jamais : Griezmann ne manquera pas tous les rassemblements des Bleus.

