Où es-tu passé Albert Polge ?

Lundi 31 juillet à 14h, on remonte la piste sur notre chaîne Twitch So What!? d'Albert Polge, né dans le Tonkin en 1909, devenu international français en 33, collabo pendant la Seconde Guerre Mondiale. Arrêté et jugé coupable en 44, il s'évanouit dans la nature. Aidez-nous à retracer son histoire !

Grande première sur sofoot.com ! On se lance dans une enquête collaborative et on vous propose de nous aider dans cette mission à partir de lundi 14h sur notre chaîne Twitch So What?!.

L’idée est née d’une discussion avec le légendaire Guillaume Ars, collectionneur de revues, magazines, quotidiens de sports et exposant depuis la deuxième édition de nos brocantes So Foot nostalgie. Devenu par la force de sa passion spécialiste de l’histoire du foot, il nous a fait savoir que parmi tous les joueurs ayant porté le maillot de l’équipe de France, il en existe quatre dont on ignore ce qu’ils sont devenus : Camille Teissonnier, Abdesselem Ben Mohammed, Mustapha Ben M’Barek et… Albert Polge. Présentation.

Né dans le Tonkin (Viet-Nam) le 29 novembre 1909, le nom de sa ville natale varie selon les sources… On trouve souvent Hanoi, mais il est probable que ce soit Ha Long. Joueur très petit (1m62) et très maigre (60 kg), il joue ailier gauche et explose à l’Olympique Nîmois à l’âge de 21 ans. Il participe à la première journée du premier championnat de football professionnel français en jouant le match Nice OGC – Sporting Club Nîmois le 11 septembre 1932. Huit mois plus tard, il connaît sa première sélection internationale lors d’un France-Pays de Galles. Il a alors 24 ans.

Le 12 mars 1935, il se marie avec Marcelle Battut qui devient Marcelle Polge, une vedette locale à Nîmes. Lorsque Marcelle a 17 ans, elle sert de modèle à l’une des plus célèbres statues de la ville, que l’on trouvait au Jardin de la Fontaine dans le cœur de la ville.

Sauf que la sculpture originale en pierre de Marcel Courbier sera déboulonnée, brisée par la foule, par deux fois en 1944.

Et l’objet d’un roman fascinant La Jeune Fille au Chevreau de Jean-François Roseau, paru en 2020…

Pourquoi un tel engouement autour de Marcelle Polge ? Parce qu’à la Libération, en 1944, elle est accusée d’avoir collaboré avec les Allemands ! Et son mari Albert, aussi… Voici Marcelle Battut avant son jugement. On retrouve cette photo dans certains livres d’histoire-géographie.

Un millier de personnes se massent pour assister au procès. Qui est un simulacre. Dans le dossier d’instruction, beaucoup d’éléments les dédouanent. Pourtant les époux Polge font l’objet d’une campagne de dénigrement dans les médias, qui les accuse d’« intelligence envers l’ennemi ». On reproche à Marcelle d’avoir mené grand train durant la guerre, d’hypothétiques relations avec le commandant Saint-Paul, ses relations avec Mr Fritz, directeur de l’Office Allemand de placement.

Le 2 octobre 1944, sans surprise, Marcelle Polge est condamnée à la peine de mort, à l’unanimité. Après avoir été tondue, Marcelle Polge est fusillée à 7 heures du matin, et son cadavre est traîné dans toute la ville. Pour son mari, Albert Polge, également coupable de crime d’intelligence avec l’ennemi, on ordonne un supplément d’enquête à la majorité.

Si cette histoire semble rappeler celle d’Alexandre Villaplane, le premier capitaine de l’équipe de France à la Coupe du Monde 1930 et gestapiste français fusillé le 27 décembre 1944 au fort de Montrouge, en fait, il n’en est rien… Wikipédia a initialement annoncé une date de décès en 1944 avant de finalement opter pour ne renseigner aucune date de décès.

Certaines personnes continuent de penser qu’il a été exécuté en même temps que son épouse. On trouve d’ailleurs souvent la date du 30 novembre 1944.

Cela est dû au fait qu’Albert Polge s’est littéralement… évanoui dans la nature. Personne ne sait ce qu’il est devenu. En juin 2023, la page Wikipédia sur son après-carrière est modifiée avec l’annotation suivante : « Il s’est remarié en 1950 (divorce en 1963) en Avignon. On perd ensuite la trace d’Albert Polge. Il serait décédé dans les années 1970 dans le Vaucluse. »

On trouve quelques enquêtes écrites et récentes ici ou là sur le sujet. Rendez-vous lundi à 14h sur notre chaîne Twitch So What!? pour participer à La Quête, la première enquête collaborative vidéo sur le sujet, présentée par notre journaliste Maxime Marchon.

