Mondial 2022

Finale

Argentine-France (3-3, 4-2 TAB)

La Pulga et la Tortue

Par Simon de La Butelle Lundi 19 Décembre 2022

De l'art d'être prévoyant et d'entreprendre les choses à temps, sous peine de se retrouver le bec dans l'eau. Si on jouait encore à la soule ou au Quico Del Calcio - deux des ancêtres du football - en 1668, quand la Fourmi l'a enseignée à la Cigale, cette morale vaut toujours 354 ans plus tard, et Kylian Mbappé l'a appris par l'entremise de la Pulga Leo Messi ce dimanche en finale du Mondial. Fâcheux, quand d'aucuns voient en lui le sosie officiel de Donatello et qu'il est donc supposé savoir, comme toute tortue qui se respecte, qu'il faut toujours partir à point.