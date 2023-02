France-Argentine 2022, médaille d’argent des finales de Coupes du monde !

Au sein du gratin mondialiste où figurent le Brésil, l’Italie, l’Allemagne, l’Argentine et la France, il fallait bien que se rencontrent un jour au sommet les deux dernières. Et dimanche, ce fut chose faite. Ou plutôt « chose fête » , après une longue mise en route tricolore qui a débouché sur une finale d’anthologie où le perdant restera aussi dans l’histoire.

Les finales oubliées ou à oublier…

Pour tenter de situer l’empreinte laissée par ce France-Argentine 2022, on peut déjà essayer de recourir à une élimination basée sur des critères un peu objectifs et sur une appréciation rétrospective commune aux observateurs d’hier et d’aujourd’hui. On peut d’ores et déjà écarter les trois premières finales de 1930, 1934 et 1938. Le manque d’images, d’abord, pour les trois, l’arbitrage maison pour les deux premières, ainsi que la formule à quatre matchs en 1938 (huitièmes, quarts, demies et finale) les font passer à la trappe. Idem pour le Mondial au Brésil en 1950 où le second tour d’un tournoi à quatre équipes n’a pas connu de vraie « finale » , mais d’un dernier match entre le Brésil et l’Uruguay. Aussi surprenante et traumatisante qu’elle ait été, la victoire de l’Uruguay 2-1 a été acquise au terme d’une rencontre tendue et âpre qui a conduit la Céleste à remporter aux points ce « championnat » du monde… La finale Brésil-Tchécoslovaquie de 1962 au Chili n’a pas laissé un souvenir impérissable du fait que les Auriverdes, favoris, l’ont emporté 3-1, malgré l’ouverture du score de Masopust pour les Européens. Seize ans plus tard, dans un climat hostile aux Oranje, la finale du Mundial argentin, Argentine-Pays-Bas (3-1 AP), avait été plutôt terne et musclée, avec trois buts argentins inscrits en force, dont deux au moins imputables au gardien néerlandais Jongbloed.

Au Mundial espagnol de 1982, malgré un contenu de bonne qualité, la finale Italie-RFA (3-1) était trop déséquilibrée : les Allemands étaient flingués après leur demie contre la France à Séville, et Rummenigge, pas remis d’une blessure, n’avait pas assez pesé sur la rencontre. Pas besoin de s’étendre sur le triste RFA-Argentine de 1990 (1-0) et du péno litigieux transformé par Brehme, ainsi que du stérile Brésil-Italie de 1994 (0-0, 3-2 TAB) disputé dans la fournaise du Rose Bowl de Pasadena. On saute au Mondial asiatique de 2002 et sa finale sans grand relief, Brésil-Allemagne, remportée 2-0 sur un doublé sympa de Ronaldo et d’un relâchement coupable d’Oliver Kahn. La postérité n’a retenu, hélas, du France-Italie de 2006 (1-1, 3-5 TAB), en plus d’Azzurri fatigués par leur demie face aux Allemands, que le coup de boule de Zidane et deux buts inscrits sur coups de pied arrêtés. Pourri par les Oranje (remember Nigel de Jong), le choc Espagne-Pays-Bas de 2010 (1-0 AP) est à oublier. La finale suivante au Brésil, Allemagne-Argentine (1-0 AP), aurait pu être excitante si l’Albiceleste n’avait pas manqué ses occases nettes qui auraient emballé la rencontre. Enfin, le France-Croatie de 2018, pourtant prolifique en buts (4-2), souffre toujours d’une appellation stigmatisante ( « un vainqueur dont on ne gardera aucun souvenir » ) à cause du jeu restrictif des Bleus blâmé partout dans le monde, du CSC de Mandžukić, du péno de Griezmann grâce à la VAR, des errements de Subašić et de Lloris… et du trophée remis par Poutine !

Brésil-Italie 1970, toujours au top

On peut maintenant juger de l’importance du France-Argentine de 2022 en le comparant aux autres finales prestigieuses du passé. Et là, attention les yeux ! Car le choc de dimanche soir recèle une très forte teneur émotionnelle, spectaculaire et symbolique. On attendait d’abord un clash au sommet entre Mbappé et Messi, et on l’a eu, à la différence du duel manqué Cruyff-Beckenbauer, lors de la très bonne finale 1974, RFA-Pays-Bas (2-1), où Johan 1er fut hyper décevant. Leo a inscrit un doublé et réussi son tir au but quand Kylian a planté, lui, un triplé et réussi aussi son tir au but. « Kyky » a arithmétiquement battu Geoff Hurst, auteur d’un triplé en 1966 lors de la belle, mais controversée finale Angleterre-RFA à Wembley (4-2 AP). Car l’Anglais avait marqué un second but discutable (le ballon avait-il franchi la ligne ?) et un troisième un peu « limite » , à la 120e (la pelouse avait commencé à être envahie). Ainsi, on peut dire que Kylian a marqué « trois buts et demi » contre « deux et demi » pour Hurst ! À 23 ans, le Bondynois a aussi fait preuve d’un sang-froid dingue en transformant deux penaltys et un tir au but. Sa reprise de volée égalisatrice est un pur bijou ! Son triplé dépasse le doublé de Pelé inscrit lors du spectaculaire, mais déséquilibré Brésil-Suède de 1958 que les Brasileiros avaient plié 5-2 à Stockholm…

Le duel au sommet Messi-Mbappé, qui a tenu toutes ses promesses (5 buts à eux deux), a égalé le clash Maradona-Matthäus de la finale Argentine-RFA de 1986 (3-2). À Mexico, Diego n’avait pas marqué. Il avait en revanche lancé Burruchaga pour le but de la victoire… Le but de Di María inscrit sur un contre déployé en un mouvement collectif parfait a illustré la maîtrise tactique vertigineuse de l’Argentine. Si la France a été en effet hors sujet pendant 80 minutes, elle l’a été au moins en première période à cause de l’insolente domination collective d’une Albiceleste fluide, mouvante, irrésistible, qui pouvait rappeler le récital des Brésiliens vainqueurs 4-1 contre l’Italie en 1970. Sauf que dimanche, les Bleus, menés 2-0, sont revenus à 2-2, ont poussé les Gauchos à une prolongation dantesque où ils sont revenus une seconde fois au score, 3-2 puis 3-3 ! L’emballement de la rencontre et le suspense inouï qui s’est étiré de la 80e à la 120e minute ont éclipsé le retournement historique des Allemands lors du pourtant légendaire RFA-Hongrie de 1954 (3-2). Une grande finale, certes, mais disputée sous la pluie de Berne, avec Puskás blessé et ternie par de forts soupçons de dopage côté Mannschaft… Pour les deux buts sublimes de Pelé et Carlos Alberto et pour le récital de la Seleção solaire détentrice à jamais du trophée Jules-Rimet au soleil de Mexico, le Brésil-Italie de 1970 (4-1) trône encore au sommet des finales de Coupe du monde. Nostalgie oblige… La finale de dimanche soir (marquée aussi par la dramaturgie des tirs au but), qui a également consacré Messi comme un des géants du sport roi et offert une troisième étoile à son pays, figurerait en bonne place, un peu en dessous. Mais juste devant Argentine-RFA de 1986, pour le retournement soudain allemand à 2-2 et pour la déification de Diego 1er, et devant le France-Brésil 1998 ! Le 3-0 du 12 juillet demeure objectivement un très grand match dont seule la méforme de Ronaldo (cf. son fameux malaise) en a atténué l’éclat. Allez ! Médaille d’argent pour ce France-Argentine du 18 juillet 2022. Comme les Bleus, quoi !