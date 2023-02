En direct : Super Bowl LVII entre les Chiefs et les Eagles

Qui des Eagles de Philadelphie et des Chiefs de Kansas City remporteront le Super Bowl ? Et surtout, le show de Rihanna sera-t-il mieux que celui de Beyoncé en 2013 ?

Eagles de Philadelphie 35-35 Chiefs de Kansas City

3h57 : Il est si attachant Andy Reid.

3h54 : C’est le meilleur Super Bowl de l’histoire.

3h52 : ET C’EST LE TRIPLÉ POUR JALEN HURTS QUI S’OFFRE UN NOUVEAU TOUCHDOWN !!! IL FAIT UN IMMENSE SUPER BOWL !!!

Et il va même chercher lui-même la conversion à deux points. 35-35.

3h51 : OH la grosse passe de Hurts pour Smith qui s’arrête à 1 yard de l’en-but.

3h48 : Grosse pensée pour la maman Kelce qui a eu Jason et Travis à la maison. Et à mon avis ils ne devaient pas être tout doux à rester dans leur coin sans faire de bruit.

3h46 : Par contre, je n’ai pas compris pourquoi les Chiefs n’ont pas tenté la conversion à deux points. Si ça passait, ils obligeaient les Eagles à scorer deux fois. Et si ça ratait bah ils restaient qu’à portée de touchdown. Car je ne pense pas que les Eagles auraient tenté la conversion à deux points en cas de touchdown alors qu’ils égaliseraient sans. Bon au moins là ils ne prennent pas ce risque.

3h44 : Je ne me remets pas du retour de punt de Kadarius Toney. Quelle folie.

3h43 : TOUCHDOWN MOORE POUR LES CHIEFS !!!!!

Il a été totalement oublié par la défense des Eagles. 35-27 pour les Chiefs.

3h42 : C’était quoi cette farandole des Chiefs là ? Ils ne méritaient pas de mettre le touchdown après ça.

3h41 : OHLALALALA LE RETOUR DE PUNT FOU DES CHIEFS QUI REMONTENT LE BALLON AUX PORTES DE L’EN-BUT !!!!

3h40 : Oh la grosse pression défensive des Chiefs qui obligent les Eagles à punter et leur rendre le ballon.

3h39 : Jalen Hurts connaît un petit coup de moins bien depuis plusieurs minutes.

(Normalement il envoie une passe de 55 yards dans la foulée)

3h38 : Et dire que beaucoup d’entre vous préfèrent dormir plutôt que de regarder ça…

3h37 : Impossible de savoir qui va gagner ce match.

3h34 : TOUCHDOWN DES CHIEFS QUI REPASSENT DEVANT !!!! 28-27

Ce match est fou.

3h33 : Ça se rapproche pour les Chiefs.

3h26 : JuJu Smith-Schuster. Quel blase.

3h21 : Le field goal passe pour les Eagles ! 27-21 !

3h18 : Même pour 1000 euros je ne cours pas face à Nick Bolton avec un ballon dans les mains. Quelle brute.

3h17 : Et encore une quatrième tentative qui passe pour les Eagles.

3h14 : Ah bah non la réception est validée. Tout ça pour ça.

3h12 : Bon si j’ai bien compris, les Chiefs ont challengé la réception des Eagles. Et je pense qu’ils ont raison.

3h10 : Personne comprend vraiment ce qu’il se passe là. Et les arbitres non plus visiblement.

3h04 : Mais il a fait comment pour attraper le ballon là ?

3h03 : Comme prévu, les arbitres changent leur décision. Logique mais les Eagles ont eu chaud.

3h02 : Bolton provoque un fumble et s’en va inscrire un nouveau touchdown défensif. Mais je pense que les arbitres vont changer leur décision car il n’y a pas fumble pour moi.

2h58 : Hurts, Brown, Kelce, Pacheco : il n’y a aucune surprise parmi les marqueurs de touchdown. C’était les 4 favoris des pronostics.

2h57 : Ça c’est ce qu’on appelle un drive joué à la perfection. Que c’était propre.

2h56 : TOUCHDOWN CHIEFS SUR UNE COURSE DE PACHECO !!! 24-21. LE MATCH N’EST PAS FINI.

2h55 : Bon bah ça a l’air d’aller la cheville de Mahomes. En tout cas il n’a pas peur.

2h53 : J’aimerais bien tenter de récupérer des ballons dans les airs comme les receveurs de NFL. Mais je n’ai pas envie de me manger le plaquage derrière par contre.

2h50 : ET C’EST REPARTI !!!! Avec Mahomes sur le terrain. Bonne nouvelle.

2h42 : Bon bah ce n’était pas aussi bien que l’an dernier, il y avait beaucoup de playback mais c’était quand même cool et visuellement il était beau le show de Riri. Et cela nous a rappelé surtout qu’elle en a des classiques dans son répertoire. Par contre, on est d’accord qu’elle de nouveau enceinte Rihanna, non ?

2h28 : The show must go on !

2h27 : J’espère que vous êtes prêts car Rihanna arrive. Sera-t-elle seule ? J’annonce un Jay-Z sur scène en guest.

2h17 : ET C’EST LA MI-TEMPS ! 24-14 pour les Eagles face aux Chiefs d’un Patrick Mahomes boitillant.

Ce n’est pas le moment d’aller se coucher puisque l’immense Rihanna va venir enflammer tout le monde avec son show.

2h16 : Le field goal qui passe pour les Eagles qui prennent 10 points d’avance. 24-14.

2h15 : Que c’est fort AJ Brown…

2h12 : Oh la réception qui n’est pas validée finalement. On prend pour le suspense.

2h11 : Je n’aimerais pas être à la place des arbitres là.

2h08 : Oh l’énorme réception de Smith ! Mais les arbitres vérifient qu’il ait bien eu le contrôle du ballon jusqu’au bout.

2h05 : les Eagles ont 1 min 22 pour ajouter quelques points. Mais là, les Chiefs espèrent surtout que Mahomes sera là après la mi-temps.

2h03 : Ouh qu’elle n’était pas jolie cette attaque des Chiefs. Et en plus Mahomes sort en boitant alors qu’il avait déjà une cheville en vrac.

2h02 : Ils ont un problème avec les faux départ du côté des Chiefs.

1h56 : @Siko Ahahah je ne sais pas si je dois être fier d’avoir la ref.

1h54 : Certains auraient pu s’effondrer après une balle perdue, lui s’en va inscrire un nouveau touchdown. Fort.

1h53 : TOUCHDOWN EAGLES !!!!!!!! ET C’EST ENCORE JALEN HURTS QUI VA SE L’OFFRIR TOUT SEUL À LA COURSE ! 21-14 EAGLES.

1h52 : Pas malin sur ce coup-là le défenseur des Chiefs qui offrent 4 tentatives aux Eagles.

1h49 : Oh les Eagles qui tentent la quatrième tentative et Jalen Hurts qui fait plus que remporter la première tentative puisqu’il avance de 25 yards. Il se rattrape bien.

1h46 : Boston Scott > Hatem Ben Arfa

1h45 : Ce Nick Bolton a l’air très sympathique mais depuis Game of Thrones et Ramsay Bolton, je ne peux pas apprécier une personne qui se nomme Bolton.

1h44 : @galette-so6 Il était quasiment parfait jusque-là.

1h43 : Bon bah du coup les Eagles repartent à l’attaque. Il va juste falloir que Hurts enlève le savon de ses mains.

1h39 : OH L’ERREUR DE HURTS QUI PERD LA BALLE ET OFFRE LE TOUCHDOWN À KANSAS CITY !!!! 14-14.

Il a suffit que je le complimente pour qu’il fasse n’importe quoi.

1h36 : Festival de Jalen Hurts pour le moment.

1h33 : Et les Eagles récupèrent le ballon. Ils peuvent mettre un gros coup derrière la caboche des Chiefs.

1h31 : Point culture : Kansas City qui comme son nom l’indique est une franchise basée dans l’État du…Missouri.

1h28 : Vous trouvez ça stylé de vous appeler AJ ? Sachez qu’en France son prénom serait Arthur-Jean. Bien moins stylé.

1h27 : OH LE TOUCHDOWN MAGNIFIQUE DES EAGLES !!!! Longue passe de Hurts que A.J. Brown capte. Que c’est beau. 14-7 Eagles.

1h24 : Fin du premier quart-temps. Et si vous avez trouvé ça long, sachez que habituellement celui-ci est toujours le plus court ahah.

1h22 : J’ai envie de manger des nachos et des wings du coup.

1h17 : Oh le poteau de Butker sur ce field goal. On reste à 7-7 et le ballon passe dans les mains des Eagles. Enfin, après un nouveau temps-mort.

1h14 : Pas sûr que ce soit une bonne idée de laisser Travis Kelce tout seul. Après, je n’ai pas mes diplômes d’entraîneur hein.

1h12 : Déjà que les temps-mort sont nombreux en NFL alors lors d’un Super Bowl c’est n’importe quoi.

1h10 : Ah bah voilà le premier drive un peu manqué. Le ballon revient aux Chiefs.

1h06 : @Siko Ah bah ça c’est sûr qu’on ne pouvait pas rêver mieux comme démarrage. Sauf si on déteste les touchdown.

1h05 : Et s’il y avait un touchdown à chaque drive ?

1h01 : TOUCHDOWN CHIEFS !!!!!!! Passe de Mahomes, réception de Kelce. Du classique. 7-7.

Quel départ mes ami(e)s.

00h57 : À Patrick Mahomes de jouer.

00h55 : Bon bah ça confirme qu’on devrait se régaler ce soir.

00h53 : CETTE FOIS-CI IL Y A BIEN TOUCHDOWN ! Et c’est le quarterback Jalen Hurts qui y a été tout seul. Ça fait 7-0 pour les Eagles.

00h51 : TOUCHDOWN EAGLES !!!!!!!!!!

AH bah non finalement il manque quelques centimètres. Bon, ce n’est qu’une question de secondes pour avoir le touchdown.

00h49 : Ça avance doucement mais sûrement pour les Eagles dans ce premier drive.

00h47 : Si je prends le même choc que Smith vient de prendre, je finis dans le coma à coup sûr. Et pourtant je fais plus de 800 à la machine à patate.

00h45 : ET C’EST PARTI !!!!!!!

00h42 : OH LeBron James qui est présent. Classique on parle d’un vrai fan de NFL. Il y a aussi Adèle, Bradley Cooper – fan des Eagles – ou encore Billie Eilish.

00h39 : La belle histoire avec les frères Kelce qui s’affrontent lors de ce Super Bowl. Alors qu’avec le mien on s’est juste affronté sur la console.

00h38 : Et c’est les Chiefs qui remportent le toss. Il n’y a pas de petite victoire.

00h36 : @Kop Ah, ça fait plaisir !

00h34 : Même le coin toss ils arrivent à le rendre stylé. Et même là ils arrivent à rendre hommage à plein de gens.

00h28 : Et Chris Stapleton qui chante l’hymne américain. Seulement 8 Grammy Awards pour lui. Tocard.

00h26 : Babyface qui interprète America the Beautiful. 11 Grammy Awards en carrière pour lui quand même.

00h23 : @ThéoDenmat Heureux que le premier commentaire soit l’oeuvre d’un vrai spécialiste de NFL. N’hésite pas à rappeler les règles à ceux qui ne les connaissent pas encore. Et à dire ton avis sur cette affiche.

00h22 : Vous n’allez pas me laisser tout seul par contre hein ?

00h20 : Au tour des Eagles de faire leur entrée.

00h18 : Qu’est-ce qu’on adore les présentations des équipes dans les sports américains.

00h17 : Les Chiefs du MVP Patrick Mahomes entrent sur la pelouse.

00h14 : Vous êtes pour qui ce soir ? Moi je suis supporter des Dolphins de Miami mais ce soir j’ai une petite préférence pour les Chiefs. Même si je pense que ça sera pour les Eagles.

00h11 : Damar Hamlin, qui avait fait un arrêt cardiaque sur le terrain il y a quelques semaines, est présent au Super Bowl et vient d’avoir le droit à une standing ovation bien méritée. Ils savent y faire les Américains quand même.

00h10 : Salut les fous vous allez bien ? J’imagine que oui car c’est le meilleur jour de l’année, celui du Super Bowl. Et cette année, il opposera les Eagles de Philadelphie aux Chiefs de Kansas City. Soit, les deux meilleures équipes de la saison. Ça va être grand.